Detienen en Irak al jefe del crimen Kazem Hamad, vinculado a las guerras del tabaco en Victoria

La captura del notorio jefe del crimen en el extranjero, Kazem “Kaz” Hamad, marca un hito en la lucha contra el crimen organizado que afecta a Australia.

El Arresto Internacional

Kazem «Kaz» Hamad, un personaje clave del submundo vinculado a las guerras del tabaco en Victoria, ha sido apresado en Irak por órdenes de las autoridades australianas, según la declaración de la Comisión Nacional de Cooperación Judicial Internacional de Irak.

Operativo Conjunto en Irak

Las fuerzas del orden australianas identificaron a Hamad como un peligroso fugitivo, involucrado en el tráfico de drogas. La Comisionada de la Policía Federal Australiana, Krissy Barrett, subrayó la importancia de la colaboración internacional para su arresto, destacando que este individuo representaba una amenaza significativa para la seguridad nacional.

Esfuerzos Por la Justicia

Barrett explicó que, tras intensificar la búsqueda de Hamad, se enviaron equipos de la AFP a Irak para recopilar información y trabajar con las autoridades locales. La decisión de arrestarlo fue consecuencia de una investigación criminal independiente realizada por los organismos iraquíes.

Implicaciones en el Crimen Organizado

Hamad es considerado una figura influyente en el crimen organizado, y su arresto podría perjudicar gravemente la estructura de redes ilícitas que operan tanto en Australia como en el extranjero. Las autoridades han mencionado que es un blanco destacado en la lucha contra las bandas criminales que operan en el estado de Victoria, involucradas en una ola de violencia relacionada con el tabaco.

La Respuesta de la Seguridad Australiana

Desde octubre, la policía de Victoria ha intensificado sus esfuerzos para combatir el crimen organizado, estableciendo la Fuerza de Tarea Lunar para abordar el incremento de delitos violentos relacionados con el comercio ilegal de tabacos. La Comisionada Barrett se ha comprometido a desmantelar las organizaciones criminales responsables.

Reconocimiento de las Autoridades

El Comisionado de Políticas de Victoria, Mike Bush, celebró el arresto, reafirmando el compromiso de su departamento para erradicar el crimen organizado que afecta a la comunidad. La Premier de Victoria, Jacinta Allan, también reconoció el trabajo de las autoridades, mientras las investigaciones continúan en los tribunales.

Detalles de la Acusación

Según las declaraciones oficiales iraquíes, Hamad, conocido como Kadhim Malik Hamad Rabah al-Hajami, estaba involucrado en el tráfico internacional de drogas, así como en actividades violentas, incluyendo asesinatos y extorsiones.

Las Consecuencias de su Arresto

Las implicaciones de su detención son significativas, ya que se le atribuye el papel de intermediario entre diversas bandas criminales que operan en Australia y en la región del Medio Oriente, aumentando la presión sobre las operaciones delictivas que han perturbado la seguridad pública.