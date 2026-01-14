Festival de Jesús María cancela fecha por fuerte granizada y crecida de arroyos

La noche del martes trajo consigo intensas tormentas en diversas localidades de Córdoba, interrumpiendo la vida cotidiana y afectando a eventos importantes como el Festival Jesús María.

Durante la noche del martes, diferentes regiones de Córdoba experimentaron condiciones climáticas adversas. La localidad de Mallín fue la más perjudicada, registrando hasta 66 milímetros de lluvia, lo que desató el temor de las autoridades locales por fenómenos inusuales en varias áreas de la provincia. Entre las consecuencias de esta tormenta, se suspendió la sexta jornada del Festival Jesús María, que ahora añadirá una nueva fecha.

Impacto en Diversas Localidades

El fenómeno meteorológico comenzó alrededor de las 19 horas, afectando principalmente a Mallín y Cruz del Eje, pero también tuvo un impacto significativo en otros lugares como Tanti, Cosquín, y Villa del Totoral. En estas zonas, se reportaron fuertes ráfagas de viento que superaron los 70 km/h, y precipitaciones que acumularon entre 20 y 50 milímetros en periodos breves.

Advertencias y Recomendaciones de Seguridad

Desde la mañana del martes, el Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba había pronosticado tormentas intensas debido a la presencia de aire cálido y húmedo. Se emitieron alertas para diversas localidades, enfatizando el riesgo de crecidas repentinas en ríos y arroyos debido a las intensas lluvias.

Consejos del Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también brindó recomendaciones clave para proteger a la población. Se aconsejó evitar salir durante las tormentas, no sacar la basura y asegurar objetos susceptibles al viento. Además, se sugirió mantener despejados los desagües y desconectar los electrodomésticos en caso de ingreso de agua a los hogares.

Arroyo de Tanti Bajo Alerta

El arroyo de Tanti registró una impresionante crecida, acumulando 48,4 milímetros de lluvia en solo tres horas, lo que generó preocupación en la comunidad local.

Impacto en Eventos Culturales

La situación severa también afectó el festival de Jesús María. Aunque inicialmente se mantuvo la esperanza de continuar, a las 20 horas se confirmó la suspensión de la sexta fecha, anunciando que se incluirá una nueva jornada en el calendario del evento, pautada para el lunes 19 de enero.

Perspectivas para el Miércoles

Para este miércoles, el pronóstico del SMN apunta a la posibilidad de nuevas tormentas en las mismas áreas afectadas y en sectores del oeste de la provincia, con precipitaciones que también podrían situarse entre 20 y 50 milímetros.