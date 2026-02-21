El fallo judicial sobre aranceles: un duro revés para el segundo mandato de Trump

La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos impacta la estrategia comercial de Donald Trump, desestimando sus amplias facultades para imponer aranceles y reconfigurando el panorama económico del país.

Un golpe a la autoridad presidencial

Donald Trump había estado advirtiendo desde hacía meses sobre las consecuencias nefastas que tendría una decisión de la Corte Suprema como la reciente. En su opinión, una restricción sobre su capacidad para imponer aranceles sería un «desastre económico y de seguridad nacional». Sin embargo, el fallo de seis jueces fue claro: el Congreso, y no el presidente, es quien tiene la potestad para imponer aranceles. Este dictamen validó la postura de que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia de 1977 no confiere poderes tan amplios a la presidencia.

En una conferencia de prensa convocada de manera urgente, Trump expresó su frustración y «vergüenza» hacia los jueces que decidieron en su contra, apuntando a los tres conservadores que apoyaron el fallo y describiendo a sus oponentes como una «desgracia».

La respuesta de Trump: nuevas estrategias arancelarias

Tras el veredicto, Trump se comprometió a reimponer aranceles bajo otras leyes. Mencionó la posibilidad de un nuevo arancel global temporal del 10%, que podría elevarse al 15% según sus declaraciones en su red social, calificando la decisión de la Corte como «extraordinariamente antiestadounidense».

Un cambio en la dinámica del poder

Este fallo marca un significativo retroceso en la forma en que Trump ha ejercido su autoridad ejecutiva. En los últimos años, muchos jueces parecían dispuestos a respaldar su agenda, especialmente en cuestiones de inmigración y reforma gubernamental. Sin embargo, esta decisión limita su capacidad de acción y refuerza el papel del Congreso en la gestión de políticas arancelarias.

Los desafíos futuros de Trump

A medida que otros casos importantes afectan el uso del poder ejecutivo, esta derrota podría ser solo el comienzo de más complicaciones para la administración. Con la posición debilitada de Trump, su capacidad para presionar a otras naciones a ceder en negociaciones comerciales se ha visto comprometida. Socios comerciales podrían sentirse más empoderados para adoptar una postura más firme que la de años anteriores.

Además, el fallo podría obligar a Trump a restituir los ingresos arancelarios recaudados durante el tiempo que usó sus poderes de manera cuestionable, lo que complicaría aún más sus finanzas.

Opciones limitadas para el futuro

El gobierno ha tenido tiempo para prepararse para esta decisión, ya que las advertencias sobre un posible fallo negativo eran claras. Sin embargo, las alternativas que tiene Trump para seguir imponiendo aranceles son limitadas, ya que requerirían de informes exhaustivos por parte de agencias gubernamentales y estarían sujetos a restricciones temporales.

Por lo tanto, aunque el presidente pueda aún solicitar la autorización del Congreso para reiniciar su agenda arancelaria, las posibilidades de éxito son escasas debido a las mayorías ajustadas que enfrentan los republicanos en ambos lados del Capitolio.

Implicaciones en el discurso del Estado de la Unión

La reciente decisión judicial se tornará un punto álgido durante el discurso anual de Trump sobre el Estado de la Unión, donde se espera que comparta el escenario con jueces de la Corte que han socavado uno de los pilares de su segundo mandato.