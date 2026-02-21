Los sorprendentes beneficios de un vaso de agua tibia con sal en ayunas

¿Has escuchado sobre la tendencia de tomar agua tibia con sal en ayunas? Aunque muchos afirman que es un aliado para la hidratación y el equilibrio de electrolitos, los expertos advierten que esta rutina puede acarrear más problemas que beneficios.

La mezcla de agua tibia con sal, frecuentemente acompañada de ingredientes como limón o sal del Himalaya, ha captado la atención de quienes buscan mejorar su bienestar. Sin embargo, las evidencias científicas sugieren que este hábito puede no ser tan beneficioso como se cree. A continuación, te contamos por qué.

La sal y su papel en el organismo

La sal, compuesta principalmente por cloruro de sodio, es esencial para las funciones celulares y la comunicación nerviosa. Sin embargo, organismos de salud recomiendan un consumo diario de aproximadamente 2.3 gramos de sal. La realidad es que muchos ya exceden esta cantidad con su dieta habitual. Así, incorporar un vaso de agua salada en ayunas puede llevar a un exceso de sodio, lo que podría descompensar el sistema.

Peligros del consumo excesivo de sodio

Uno de los principales riesgos de un consumo elevado de sodio es la retención de líquidos. Esto provoca un aumento en el volumen sanguíneo, lo que a su vez genera una mayor presión en el corazón y vasos sanguíneos. A largo plazo, esta sobrecarga puede resultar en hipertensión arterial, incrementando el riesgo de accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos.

Perspectiva de los especialistas

Los profesionales de la salud desaconsejan el consumo diario de agua con sal, afirmando que la mejor forma de mantenerse hidratado es a través de agua pura. Las soluciones con electrolitos son necesarias solo en casos de deshidratación severa y deben ser supervisadas por un médico. Los presuntos beneficios de esta bebida matutina no son respaldados por la ciencia médica.

Usos externos y recomendaciones

Es importante distinguir entre el uso de agua con sal en contextos internos y externos. Aunque existen usos válidos y efectivos, como enjuagues bucales o baños de agua salada para aliviar síntomas, estos deben llevarse a cabo bajo la supervisión adecuada. La sal puede ser útil para tratar inflamaciones o irritaciones, siempre que se respete la concentración y el método de aplicación.

Conclusiones sobre la hidratación adecuada

Aunque el agua con sal pueda tener aplicaciones específicas y limitadas, la idea de que su consumo diario en ayunas proporciona beneficios significativos es engañosa. Antes de adoptar cualquier remedio casero, especialmente aquellos que implican la ingestión de sustancias en exceso, se recomienda consultar con un profesional de la salud para evitar inconvenientes a largo plazo.