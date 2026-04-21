El fiscal amplía la investigación: ¿De dónde provienen los dólares de Adorni?

El fiscal federal Gerardo Pollicita amplía la pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El foco está en transacciones en efectivo de dólares y la búsqueda de información sobre su posible herencia.

Detalles de la Investigación

En el marco de esta investigación, la fiscalía ha detectado irregularidades en las transacciones de Adorni, centrándose en la falta de respaldo bancario para movimientos de dinero. La indagatoria incluye 17 viajes al exterior y gastos en efectivo relacionados con la adquisición de propiedades.

Posible Herencia y Sucesión

La fiscalía explora la posibilidad de que una herencia del fallecido Jorge Eduardo Adorni, padre del funcionario, justifique los movimientos investigados. Se han solicitado datos al Registro de Juicios Universales sobre cualquier proceso sucesorio relacionado.

Movimientos Económicos en Cuestión

Entre los gastos examinados se encuentran USD 80,000 invertidos en tres inmuebles y costosos viajes en avión privado. En total, se han movilizado USD 95,740 en menos de un año, y la justicia busca explicaciones que concuerden con la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción.

Rastreo de Financiamiento y Transacciones

Con el objetivo de obtener un panorama completo de las finanzas de Adorni, se han solicitado informes a empresas de remesas y entidades financieras sobre giros de dinero y operaciones cambiarias realizadas por él y su esposa, Bettina Angeletti.

Investigación de Activos Digitales

Además de los movimientos tradicionales, la investigación incluye criptoactivos y billeteras virtuales. Pollicita ha solicitado información a más de 20 plataformas de criptomonedas para verificar si los involucrados han realizado operaciones con activos digitales, como Bitcoin y Ethereum.

Declaración Patrimonial y Posibilidades de Justificación

Los últimos datos revelan una fortuna total de Adorni que asciende a 107,894,833.66 pesos. Se examinan las discrepancias entre el patrimonio declarado y las transacciones por propiedades y viajes, centrando la atención en el origen de los fondos.