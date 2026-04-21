Guillermo Fasaano: «La industria textil enfrenta una situación insostenible»

La crisis del sector textil argentino se agudiza con el reciente anuncio de Textilana, que ha decidido presentar concurso de acreedores, evidenciando el crítico estado de la industria. Guillermo Fassano, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, subraya que esta situación es insostenible.

La emblemática empresa Textilana ha encendido alarmas en el sector textil nacional tras su decisión de acudir a concurso de acreedores. Para Guillermo Fassano, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, este es un claro indicativo del deterioro que enfrenta toda la industria. “Desde hace un año advertimos sobre la insostenibilidad de la situación”, afirmó.

Impacto del Consumo y Desafíos Financieros

Fassano señaló que la drástica caída en la demanda ha llevado a Textilana a esta difícil medida, resaltando que las empresas se adaptan a las circunstancias económicas. “Cuando hay venta, crecemos; cuando la demanda baja, devaluamos”, explicó. Este fenómeno no es aislado y se presenta en numerosas pymes que luchan por sobrevivir en medio de un entorno rudimentario.

La Caída del Poder Adquisitivo

Uno de los principales factores que afecta a la industria es la disminución del poder adquisitivo. «La percepción de que los salarios no alcanzan es palpable y afecta directamente la demanda de productos textiles», indicó. A esto se añade la dificultad para acceder al crédito, con tasas de interés que superan el 180% anual, dificultando aún más la capacidad de consumo.

Desafíos Estructurales y Competencia Externa

Además de la coyuntura actual, Fassano hizo hincapié en problemáticas estructurales que lastran al sector desde hace años. Habló de la pesada carga impositiva, la burocracia y la escasez de políticas que apoyen a las pymes. «Es doloroso ver cómo el mercado interno se regala a productos importados», lamentó, haciendo referencia a la reducción de impuestos para artículos extranjeros.

Afrontando el Futuro

A pesar de este panorama desalentador, Fassano no prevé la desaparición total de la industria. «El pullover marplatense mantiene una calidad internacional», comentó, aunque anticipó que el sector deberá adaptarse a nuevas formas de comercialización y nichos de mercado. Sin embargo, la real situación continúa siendo crítica, con cierres recientes y la posibilidad de nuevas bajas. «Hemos entrado en una fase de crisis intensa», concluyó.