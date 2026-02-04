El fiscal federal Carlos Stornelli ha solicitado que se eleve a juicio oral el caso relacionado con las operaciones de lavado de dinero encabezadas por Daniel Muñoz, ex secretario privado del expresidente Néstor Kirchner. Esta trama, que incluye a su esposa Carolina Pochetti y al ex contador de Cristina Kirchner, Víctor Manzanares, se encuentra estrechamente vinculada a los sobornos documentados en los célebres Cuadernos de las Coimas.

La Elevación a Juicio: Un Paso Decisivo

En un extenso requerimiento de 708 páginas que se presentó al juez Sebastián Casanello, Stornelli expone la existencia de una red jurídica y financiera utilizada para «convertir, transferir y disimular fondos de origen ilícito», específicamente aquellos que Muñoz recolectaba hasta su fallecimiento en 2016.

Una Asociación Ilícita de Gran Alcance

Según el fiscal, la estructura se consolidó dentro de un marco de asociación ilícita y cohechos, donde la meta era integrar los sobornos al sistema económico formal desde el 2003. Además, otras personas, que ya han sido acusadas, también formaron parte de este entramado en niveles internacionales.

Actividades Ilícitas Diversas

La investigación revela que estas actividades ilegales se realizaron mayormente a través de diversas empresas y, en algunos casos, de manera personal. El testimonio de Manzanares, quien ha cooperado con la fiscalía, fue fundamental para desentrañar el funcionamiento de esta red de lavado de dinero.

Testimonio Revelador de Víctor Manzanares

Manzanares proporcionó información detallada sobre sociedades creadas y montos que Muñoz le entregaba semanalmente. Los fondos, en su mayoría canalizados a través de empresas de Santa Cruz, fueron utilizados en la adquisición de propiedades, como garajes y hasta complejos turísticos. También se menciona un variado parque automotor vinculado a estas operaciones.

Una Mente Maestra de la Corrupción

De acuerdo con el expediente, la colaboración organizada por Muñoz, quien aparece mencionado 87 veces en los Cuadernos, lo establece como un eje central en la corrupción del gobierno de Kirchner. Stornelli describió su rol como «verdaderamente fundamental» en la recepción de pagos ilícitos recolectados por la organización.

El Juego de las Compras Ilícitas

Uno de los aspectos más impactantes que emergen del testimonio es el intento fallido de Manzanares de establecer una «usina para lavar dinero» en Tierra del Fuego, así como la compra clandestina de propiedades y negocios, incluyendo farmacias y terrenos en El Calafate, utilizando dinero de origen cuestionable.

La Intriga de las Inversiones

Las revelaciones sobre inversiones de Muñoz son alarmantes. Según Manzanares, se realizaron transacciones millonarias, incluyendo la compra de una empresa minera por la cual se inyectaron unos 15 millones de dólares, haciendo que la justificación de esos fondos resultara imposible.

La Red de Encubrimiento

La trama también incluyó una empresa de transporte y propiedades construidas con costos significativos. Manzanares mencionó que las ventas de estos activos se llevaron a cabo para ocultar cualquier rastro de Muñoz ante las autoridades judiciales.