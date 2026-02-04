Argentina Generó US$ 3.509 Millones en Intercambio Comercial en 2025

A medida que los precios internacionales se ajustan, Argentina celebra un balance positivo en su comercio exterior para 2025. Este resultado se da en un contexto donde las importaciones han disminuido más que las exportaciones.

Caída en precios de importaciones

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el informe del cuarto trimestre de 2025 reveló que las importaciones experimentaron una baja del 4,5% interanual, mientras que las exportaciones solo cayeron un 0,6%.

Como consecuencia de esta dinámica, los términos de intercambio, que muestran la relación entre precios de exportación e importación, mejoraron en un 4%. Esto significa que, si los precios del año anterior se hubieran mantenido, el superávit comercial podría haber alcanzado los US$ 8.304 millones, en contraste con los US$ 11.286 millones reportados finalmente.

Principales caídas en las importaciones

Las importaciones más afectadas incluyeron:

Productos minerales: -19,6%

-19,6% Combustibles y lubricantes: -15,7%

-15,7% Plástico y caucho: -11,5%

Otros sectores como metales comunes, vehículos y piezas de capital también vieron descensos significativos.

Impacto en las exportaciones

En el lado de las exportaciones, se registraron importantes caídas en:

Residuos y desperdicios de la industria alimenticia: -20,5%

-20,5% Oleaginosas: -13,8%

-13,8% Cereales: -6,2%

Estas pérdidas contrarrestaron el efecto positivo de las subidas en productos como oro y carne vacuna.

Máximos históricos en los términos de intercambio

El índice de términos de intercambio para 2025 se posicionó como el cuarto más alto desde 2004, superando indicadores previos de 2012, 2021 y 2022. El INDEC indicó que este fenómeno alcanzó niveles récord, superando al de 2021.

Este índice es un cálculo teórico que estima las ganancias o pérdidas del intercambio comercial en función de los precios de un año de referencia, en este caso, 2024.

Perspectivas de crecimiento en el comercio exterior

Desde CEPEC se apuntó a que «2025 dejó un comercio exterior más activo que el año anterior», con un aumento en el volumen de exportaciones y una recuperación en las importaciones. Sin embargo, resaltan la necesidad de sostener este crecimiento sin depender únicamente de las cantidades, buscando avanzar hacia la creación de más valor agregado.