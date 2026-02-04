Esfuerzos por Salvaguardar al Tordo Amarillo en Entre Ríos

El tordo amarillo, símbolo de los pastizales del sur de Sudamérica, enfrenta un futuro incierto. Con una drástica disminución de su población en las últimas décadas, su supervivencia está cada vez más en riesgo.

El tordo amarillo (Xanthopsar flavus) se ha convertido en una de las aves más emblemáticas y, a la vez, amenazadas de Argentina. Su población ha sufrido una alarmante reducción del 80 % en las últimas décadas, quedando hoy en día en solo dos núcleos pequeños y aislados: uno en el noreste de Corrientes y otro en el sudeste de Entre Ríos.

A nivel mundial, esta especie se clasifica como En Peligro, mientras que en Argentina su condición es aún más precaria, siendo considerada En Peligro Crítico. Con menos de 1.000 individuos restantes en el país, el tordo amarillo se posiciona como uno de los más amenazados en la avifauna nacional.

Factores que amenazan su existencia

La principal razón detrás de su alarmante declive es la pérdida y fragmentación de su hábitat natural, ocasionada por actividades humanas. El tordo amarillo depende casi exclusivamente de los pastizales naturales para alimentarse y reproducirse, ambientes que han sido alterados por el avance de la agricultura, los monocultivos, la intensificación ganadera y el drenaje de humedales. Estas transformaciones han reducido drásticamente las áreas adecuadas para la nidificación y han aumentado la vulnerabilidad de las poblaciones supervivientes.

Iniciativas para su salvaguarda

Ante esta crítica situación, en 2015, Aves Argentinas y el Centro de Ecología Aplicada del Litoral (Cecoal), junto a diversas instituciones y aliados locales, lanzaron el Proyecto Tordo Amarillo. Su misión es recuperar las poblaciones en el noreste argentino y evitar la extinción de la especie en el país. Los primeros monitoreos han revelado un número alarmantemente bajo de colonias activas y un escaso éxito reproductivo, lo que ha conllevado a centrar esfuerzos en la gestión directa de las colonias de cría.

Protección de nidos

Un aspecto fundamental de este proyecto es la protección de los nidos frente a predadores naturales como serpientes, zorros y aves rapaces. Este trabajo requiere un manejo meticuloso, ya que el tordo amarillo es especialmente vulnerable durante la incubación y la cría. Se busca reducir las pérdidas sin comprometer el comportamiento natural de las aves.

Nuevas tecnologías en la conservación

En la campaña más reciente, se integró tecnología avanzada para la conservación de la biodiversidad. Los resultados fueron positivos: se localizaron nuevas colonias reproductivas, identificaron 83 nidos, colocaron 41 protecciones y anillaron 96 pichones y 26 adultos.

De estos, 25 individuos fueron equipados con transmisores, un avance significativo para el estudio y la conservación de la especie. La colocación de estos dispositivos se realizó en el área de Gualeguaychú, posicionando a la ciudad como pionera en el uso de transmisores para esta ave en peligro crítico.

Los dispositivos, que son extremadamente ligeros (menos de dos gramos), están diseñados para no afectar a las aves. Se colocan usando técnicas seguras que minimizan la interferencia en su comportamiento. Esto permite a los especialistas registrar coordenadas precisas de cada individuo y reconstruir sus movimientos, así como conocer sus desplazamientos post-reproductivos y los sitios que utilizan durante el invierno.

Hasta ahora, solo se tenía información sobre las áreas de nidificación en primavera y verano, pero la dispersión de las aves tras la temporada reproductiva representaba un interrogante. Los datos recogidos permitirá identificar áreas clave, corredores de desplazamiento, nuevas amenazas y zonas prioritarias para la conservación, no solo de la especie, sino también de los pastizales naturales que componen su hábitat.

