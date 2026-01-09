El Garrahan bajo la lupa: 45 niños expulsados del jardín maternal

La situación en el Hospital Garrahan se intensificará este viernes con una denuncia formal de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) sobre la "expulsión anticipada" de 45 niños del Jardín Maternal "Quiero Mimos", que opera dentro de sus instalaciones.

Desde el 30 de diciembre, muchas familias quedaron sin acceso a este servicio esencial, cuyo vacío se extendería hasta finales de febrero. El gremio apunta directamente a la gestión del interventor Mariano Pirozzo, designado por el ministro de Salud, Mario Lugones, acusándolo de no contratar al personal necesario para cubrir las vacantes en la sala de 2 años, citando falta de presupuesto como justificación.

Acciones Legales y Respaldo Gremial

La secretaria general de la APyT, Norma Lezana, anunció que se iniciarán acciones legales contra la intervención, calificando la situación como un incumplimiento de deberes. «El Jardín Maternal no es un beneficio, es un derecho conquistado», subrayó, resaltando cómo afecta a los trabajadores del hospital, quienes dependen de este servicio para cumplir con sus horarios laborales.

Un Conflicto que Escala

Después de intentar dialogar sin éxito, el gremio decidió judicializar la situación, incluyendo un recurso de amparo para exigir la reincorporación de los menores. El anuncio formal de estas medidas tendrá lugar mañana a las 12 en el hall del hospital, donde junto a ATE Garrahan, los trabajadores presentarán su demanda y no descartan paros o movilizaciones si no se revierte la decisión.

Un Problema Más Amplio: Ajuste en Salud

El conflicto en el Garrahan va más allá de lo educativo y se enmarca en una problemática más amplia de derechos laborales. Según el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, los establecimientos con más de 100 empleados deben contar con guarderías, lo cual resulta innegociable para un hospital que emplea cerca de 5.000 personas.

La raíz del conflicto, según Lezana, se remonta a octubre pasado, cuando comenzaron a circular rumores sobre una posible reducción en los cupos para el ciclo 2026. Lo que inicialmente fue una preocupación por la falta de renovaciones de contratos docentes derivó en una decisión política de recortes, alineándose con las políticas de ajuste del Gobierno nacional.

El Hospital Garrahan opera bajo un esquema de financiamiento mixto, dependiendo en un 80% del presupuesto nacional y un 20% del Gobierno de la Ciudad. Esta dependencia lo hace vulnerable a recortes por parte de la administración actual, generando tensiones constantes entre los gremios y la nueva gestión.