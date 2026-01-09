Refinerías de EE.UU. se Alistan para el Regreso del Crudo Venezolano

La administración estadounidense busca regular el petróleo venezolano, lo que podría alterar drásticamente el escenario energético global y encender el interés en refinerías estadounidenses.

Operadores y refinerías de petróleo de Estados Unidos se preparan para importar crudo venezolano, tras el anuncio de la administración de Donald Trump sobre el control de hasta 50 millones de barriles. Este movimiento representa uno de los cambios más destacados en el sector energético en años recientes.

La Nueva Estrategia Energética de EE.UU.

El plan, divulgado inicialmente en redes sociales y ampliado por el secretario de Energía, Chris Wright, indica que el gobierno federal tendrá una participación activa en el mercado internacional de petróleo. Se prevé que esto reactive el flujo de crudo venezolano hacia las refinerías estadounidenses, tras un largo período de sanciones.

Impacto Inmediato en los Precios del Crudo

El retorno del petróleo venezolano podría ser un hito en los mercados energéticos, ya que ha llevado a una caída en los precios del crudo canadiense y ha presionado a la baja futuros de referencia del petróleo. A pesar de que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, su producción ha disminuido a menos de un millón de barriles diarios debido a años de sanciones y falta de inversión.

Expertos Analizan la Situación

Carolyn Kissane, decana asociada del Center for Global Affairs de la Universidad de Nueva York, comentó: “Es extraordinario que EE.UU. controle indefinidamente las ventas de petróleo venezolano”. En una entrevista con The New York Times, Trump destacó que EE.UU. administrará el petróleo venezolano durante varios años, afirmando que se buscará una reconstrucción rentable del país.

Las Reacciones en el Mercado y Entre los Inversionistas

Los movimientos recientes han despertado un renovado interés en el sector, tanto por parte de empresas que habían quedado al margen como de aquellas que mantienen operaciones en Venezuela. Citgo Petroleum, una refinería estadounidense de propiedad venezolana, está considerando reanudar compras por primera vez desde que las sanciones bloquearon sus importaciones en 2019.

Por sua parte, Trafigura Group está en negociaciones con EE.UU. para explorar la compra de crudo venezolano y la exportación de combustibles a su país. Las acciones de grandes refinadoras, como Valero Energy Corp., han experimentado un auge, mientras Chevron discute la extensión de su licencia para operar en Venezuela.

Desafíos y Riesgos en el Horizonte

A pesar del entusiasmo, analistas advierten que muchas compañías se mantendrán cautelosas ante un retorno rápido a Venezuela, dada la incertidumbre política y legal. Kissane afirmó que es difícil que las empresas asuman los altos riesgos asociados con la inversión en el país sudamericano.

Intervención Directa en el Mercado Petrolero

La estrategia de la administración Trump revela que su agenda energética incluye una intervención significativa en los mercados globales. El Departamento de Energía anunció que comenzará a comercializar crudo venezolano en el escenario internacional, involucrando a comerciantes y bancos relevantes para facilitar estas transacciones.

La agencia también eliminará selectivamente sanciones para habilitar la venta de petróleo venezolano y permitirá la importación de equipo necesario para su producción.

Rebecca Babin, operadora senior de energía en CIBC Private Wealth Group, destacó que mientras este enfoque implica una mayor intervención, sigue una tendencia de acciones políticas que han tomado forma en los últimos años. Las tensiones en la región continúan, evidenciadas por el reciente decomiso de petroleros sancionados por parte de EE.UU.