El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se somete a una rinoscopía en directo

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y su vicegobernador, Antonio Marocco, se sometieron a una rinoscopía en vivo durante un evento oficial, como parte de una iniciativa de control que busca fomentar la transparencia en la gestión pública.

En un evento significativo en la Casa de Gobierno, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y su vicegobernador Antonio Marocco, llevaron a cabo una rinoscopía en tiempo real. Esta práctica se enmarca dentro de un nuevo decreto provincial que establece controles toxicológicos obligatorios para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado salteño.

Compromiso con la Transparencia

La medida tiene como objetivo asegurar la idoneidad y la integridad en el desempeño de los cargos públicos. Durante el evento, Sáenz afirmó que “impecable” fue el resultado del examen y extendió una invitación a legisladores y autoridades locales a someterse también a esta práctica, como símbolo de compromiso hacia la ciudadanía.

Lanzamiento del Sistema de Salud Digital

La rinoscopía se llevó a cabo en el contexto del lanzamiento del Hospital Público Digital SAFESA, una plataforma innovadora que digitaliza la información clínica de pacientes en la provincia. Este sistema no solo centraliza los datos de salud, sino que también busca mejorar la eficiencia en la atención médica.

Detailes del Decreto Provincial

La obligatoriedad de los controles se establece mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 32/2026, que regula detalladamente el proceso. Bajo estrictas pautas de confidencialidad, se garantiza el derecho a la contraprueba y la protección de datos personales. Además, se estipula que la negativa injustificada a realizarse los exámenes puede conllevar sanciones administrativas.

Progreso del Sistema SAFESA

En relación al sistema de salud mencionado, el ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, explicó que ya se encuentra en funcionamiento en modalidad piloto en Cerrillos y La Merced. Se estima que su implementación completa en toda la provincia tomará entre seis meses y un año.