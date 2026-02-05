Guía Rápida: Tasas que Paga y Oportunidades de Inversión

El CEO de Ualá, Pierpaolo Barbieri, anunció con entusiasmo a través de sus redes sociales una emocionante expansión de los plazos fijos de la fintech, que ahora estarán disponibles en San Juan y Santa Fe.

Pierpaolo Barbieri, líder de Ualá, ha compartido una gran novedad: la posibilidad de realizar plazos fijos desde las provincias de San Juan y Santa Fe. Esta iniciativa marca un paso importante en la expansión de los servicios financieros de la empresa, que busca ofrecer más opciones a sus usuarios a lo largo del país.

«Ya se pueden hacer plazos fijos en Ualá desde Santa Fe y San Juan. Era un pendiente. Ya lo tenemos. Mejor tasa. Más transparente. Para todos. En todas las provincias de la república!», expresó Barbieri en su cuenta de X.

Tasas Competitivas en los Plazos Fijos

Las tasas vigentes para plazos fijos en Ualá varían entre 27% y 34% según el plazo seleccionado:

Opciones de inversión:

30 días: 30%

61 días: 27%

90 días: 28%

180 días: 32%

271 días: 33%

365 días: 34%

Iniciar una inversión es sencillo y se puede hacer directamente desde la app, con un monto mínimo de $1.000 y un plazo mínimo de 30 días. Para constituir el plazo fijo, solo hay que ingresar en la sección de Inversiones, seleccionar Plazo Fijo, definir el monto y el plazo, y confirmar la operación.

Tasas actuales de plazos fijos en Ualá según el plazo de inversión

Innovación Financiera: Cuenta Remunerada y Nuevas Funcionalidades

Ualá también ha lanzado una cuenta remunerada, que permite a los usuarios obtener rendimientos de hasta 26% TNA. En 2025, Ualá se posicionó como una de las mejores opciones del mercado en cuanto a rendimientos.

El funcionamiento de la cuenta es escalonado: los saldos entre $10.000 y $1.000.000 generan automáticamente un 20% TNA. Si se realizan operaciones por $250.000 durante el mes, la tasa aumenta al 23% TNA en el periodo siguiente, y al alcanzar los $500.000, los rendimientos llegan a un 26% TNA.

Ualá se Suma a la Era Digital: Disponibilidad en Google Pay y Apple Pay

Además de estas innovaciones, la fintech ha avanzado en el uso de tecnología NFC contactless. Desde el 22 de enero, todas las tarjetas de crédito de Ualá son compatibles con Google Pay y Apple Pay. Barbieri anunció: «Todas nuestras Tarjetas de Crédito ahora tienen Google Pay y Apple Pay. Fácil. Seguro. Global. Gratis. Así hacemos el mejor producto! ❤️»

También interactuó con los usuarios, pidiéndoles que valoren la aplicación con cinco estrellas, y recordó que las cuentas para menores de edad incluyen tarjetas globales sin costo.