Estudio Revela el Impacto del Transporte Motorizado en la Patagonia

A principios del siglo XX, Chubut se erigió como el líder regional en la adopción de vehículos, un fenómeno que transformó la forma de vida en la Patagonia. Un estudio del CONICET revela los intrigantes detalles de esta época de transición.

El impacto del automóvil en la Patagonia

Investigadores como Marcos Sourrouille y Matías Chávez han analizado cómo el automóvil, en sus primeros años, se convirtió en símbolo de modernización más que en una herramienta de transporte funcional. En este contexto, Chubut se destacó, con un automóvil por cada 156 habitantes en 1920, un número que superaba ampliamente a sus vecinos Río Negro y Neuquén.

Una coexistencia peculiar: motor y tracción animal

El rápido incremento de vehículos no implicó la eliminación de los medios de transporte tradicionales. Durante décadas, caballos y mulas continuaron siendo esenciales, dadas las complicaciones del terreno. Los especialistas resaltan que el avance del motor no significó una transición instantánea, sino una coexistencia prolongada.

El uso institucional de vehículos mecánicos

En la década de 1920, varias instituciones comenzaron a implementar automóviles para mejorar su operativa. Desde la Policía hasta el Registro Civil, todos buscaban optimizar sus labores en áreas rurales, aunque el acceso dependía mucho de las condiciones climáticas y del estado de los caminos.

Innovación y estatus social

Pertrechados no solo en la funcionalidad, los autos eran también un símbolo de prestigio para la población. A pesar de ser costosos de mantener y propensos a fallas, los chubutenses valoraban esta innovación, incluso si a menudo requerían ayuda animal para sortear obstáculos.

Un legado compartido

Las crónicas de esa época documentan una curiosa realidad: hasta la década de 1940, era habitual que los vehículos necesitaran apoyo de animales para moverse en terrenos difíciles. De esta manera, se fue forjando un cruce entre el transporte motorizado y el tradicional, que dejó su huella en la historia de la región.