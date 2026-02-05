BBC Explora la Selva Colombiana con Comandos en la Lucha Contra el Narcotráfico

Enfrentando la Adicción: El Desafío del Narcotráfico en Colombia

La batalla constante de Colombia contra el narcotráfico revela la complejidad de un problema que trasciende fronteras y desafíos locales.

El helicóptero Black Hawk zumbaba en el aire sofocante de la Amazonía colombiana, un día más en la lucha contra el narcotráfico. Los Comandos de la Selva, una unidad de operaciones especiales, estaban listos para enfrentar la realidad del cultivo de coca.

Rumbo a la Selva: Una Misión de Alto Riesgo

Con armamento pesado y un objetivo claro, los comandos se prepararon para despegar. La tensión era palpable; el narcotráfico en Colombia exige un alto nivel de alerta, dado que pueden enfrentar resistencia de grupos criminales que han sustituido a los antiguos carteles. Volamos sobre la región de Putumayo, un foco central del cultivo de coca, que representa alrededor del 70% del suministro mundial. Desde el aire, se pueden ver manchas de color verde brillante: las áreas donde se cultiva coca.

Una Lucha Compleja

El presidente americano, Donald Trump, criticó abiertamente al presidente colombiano, Gustavo Petro, acusándolo de no hacer lo suficiente para detener la producción de cocaína. Sin embargo, Petro sostiene que su gobierno ha logrado incautar mayores cantidades de drogas que nunca antes, resaltando la discrepancia entre la percepción y la realidad. A pesar de las incautaciones masivas, la zona continúa creciendo, y los retos parecen insuperables. Las operaciones antinarcóticos se enfocan en desmantelar laboratorios, pero los grupos delictivos responden, adaptándose constantemente a las tácticas de la Policía.

Destrucción en el Corazón del Cultivo

En una operación en curso, los comandos aterrizan en un claro de la selva y descubren un laboratorio de cocaína. Con químicos y hojas frescas listas para su transformación, se encuentran con trabajadores, que son interrogados brevemente, pero no arrestados. La estrategia del gobierno colombiano se enfoca en los líderes de estas organizaciones, no en aquellos atrapados en la cadena de producción. Minutos después, el laboratorio se convierte en un pilar de humo en la distancia, mientras la misión continúa. La Policía realiza estas operaciones diarias, con el objetivo de afectar la economía de los grupos criminales.

El Alto Costo de la Guerra

El mayor Cristhian Cedano, veterano en la lucha contra el narcotráfico, reflexiona sobre la rapidez con la que los laboratorios se reconstruyen. «Es solo cuestión de cambiar de lugar», admite. A pesar de esto, subraya que cada operación es importante para debilitar la rentabilidad de los narcotraficantes. Pero el enemigo evoluciona; el uso de drones y criptomonedas se ha democratizado entre las organizaciones delictivas. Esto complica aún más la lucha contra el narcotráfico en el país.

La Perspectiva de los Campesinos

Mientras la Policía lucha en la selva, en las montañas de Catatumbo, los campesinos como «Javier» enfrentan sus propias batallas. Javier cultiva coca para sobrevivir, considerando que es la única manera de alimentar a su familia, a pesar de ser consciente del daño que su producción puede causar en otras vidas. Su hogar, modesto y afectado por la pobreza, representa la realidad de muchos en la región. La presión de los grupos armados y la falta de alternativas económicas hacen que la coca sea su único recurso viable.

Un Futuro Incierto