Después de la ola de calor, regresan las lluvias al AMBA con alerta de granizo en 10 provincias

Alerta de Tormentas y Calor Extremo: Prepárate para lo que se Viene en Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una advertencia sobre fuertes tormentas y temperaturas que podrían afectar a varias provincias. ¡Entérate de los detalles y mantente preparado!

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un alerta por tormentas intensas y la posibilidad de granizo que afecta a una amplia zona del centro argentino, en una medida que podría impactar a millones.

¿Dónde se Esperan las Tormentas?

Este alerta amarilla abarca regiones de las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Córdoba y La Pampa. Sobre estas áreas, se anticipa el desarrollo de tormentas de diferentes intensidades, algunas de las cuales podrían ser localmente severas.

Pronóstico de Tormentas Fuertes

Según los informes del SMN, las zonas afectadas pueden experimentar lluvias intensas en periodos cortos, acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían llegar hasta los 80 km/h.

Temperaturas Extremas en Ocho Provincias

Además de las tormentas, también se ha emitido un alerta amarilla por temperaturas extremas en ocho provincias. Este aviso indica un posible impacto leve a moderado en la salud, especialmente para grupos vulnerables como niños y personas mayores de 65 años que padecen enfermedades crónicas.

Áreas Específicas bajo Alerta Amarilla

El peligro de calor extremo se extiende sobre zonas como Bahía de Samborombón en la provincia de Buenos Aires; sudeste de Santiago del Estero; norte de Santa Fe; norte de Misiones; así como partes de Chaco, Formosa, Corrientes y Entre Ríos.

Situación Actual en Buenos Aires

Para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, el SMN pronostica un día de calor abrumador, con una temperatura máxima de 31° y mínima de 23°. El cielo estará nublado, con probabilidades de lluvia de hasta un 70%.

Perspectivas para el Fin de Semana

De cara al viernes, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con una máxima de 29° y mínima de 19°. Aunque se prevé un cielo algo nublado, no se esperan lluvias. Ya durante el fin de semana, la Ciudad experimentará un clima soleado, con máximas promediando los 30° y sin probabilidades de lluvia en el horizonte.