ANSES Expande Descuentos para Jubilados en Supermercados y Comercios

Los jubilados y pensionados que reciben sus haberes a través de ANSES podrán aprovechar un atractivo esquema de descuentos y reintegros en supermercados y comercios a partir de febrero de 2026, una iniciativa que busca mejorar su calidad de vida.

Este nuevo programa incluye más de 7.000 comercios adheridos en todo el país, con beneficios automáticos al realizar compras con la tarjeta de débito o crédito vinculada a la jubilación o pensión.

Beneficios en Supermercados y Comercios

Los descuentos están disponibles para todos los jubilados y pensionados, independientemente del monto de su haber. Entre las cadenas con beneficios destacados se encuentran:

Disco, Jumbo y Vea: 10% de descuento en todos los productos, incluyendo carnes, y un 20% adicional en perfumería y productos de limpieza, sin límite.

Coto, La Anónima y Super CAS/FASA: 10% de descuento en toda la tienda, sin restricciones.

Josimar: 15% de descuento sin tope.

Carrefour: 10% de descuento, con un límite de $35.000.

Día: 10% de descuento, con reintegro de hasta $2.000 por transacción.

Chango Más: 10% de descuento, con límites de $1.000 por compra y $15.000 mensuales.

Toledo: 20% de descuento sin tope.

Otros comercios: 10% de descuento con un límite de $1.000 por operación.

El descuento se aplica automáticamente al momento del pago, facilitando el proceso para los beneficiarios.

Promociones Adicionales Según Entidad Bancaria

Además de los descuentos generales, los jubilados pueden acceder a ofertas especiales según la entidad bancaria donde cobren sus haberes:

Banco Nación: Reintegro adicional del 5% en supermercados seleccionados, con un tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000, al usar la tarjeta o la app BNA+ MODO.

Banco Galicia: Ahorros de hasta 25% y opciones de pago en 3 cuotas sin interés, con límites mensuales de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

Banco Supervielle: 20% de descuento los martes en supermercados seleccionados y hasta 50% en farmacias adheridas.

Banco Provincia de Buenos Aires: 5% de descuento usando Cuenta DNI en supermercados, con límite semanal de $5.000 por persona.

Cómo Acceder a los Descuentos de ANSES

Para disfrutar de estos beneficios, los jubilados solo necesitan pagar con su tarjeta de débito o crédito correspondiente. El sistema detecta automáticamente su condición de beneficiario, aplicando el descuento en el acto.