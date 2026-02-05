Walüng: El festival que nació con una mesa y recaudó 16 millones para salvar la Patagonia

El festival de música electrónica Walüng no es solo un evento musical, sino una experiencia cultural que ha evolucionado de manera impresionante desde su modesta primera edición. Este año, atrajo a más de tres mil asistentes en un entorno natural singular.

Un Proyecto que Nació de la Pasión

Walüng comenzó como una pequeña reunión entre amigos y ha crecido hasta convertirse en el festival de música electrónica más relevante de la Patagonia. Alimentado por la pasión de sus creadores y el amor por la música, el evento ha escalado a nuevas alturas en cada edición.

El Esplendor de la Luna Llena

La singularidad de Walüng radica en su conexión con la naturaleza; se celebra únicamente durante la luna llena. Este año, el festival tomó lugar el 1 de febrero, adaptándose a un solo día por condiciones climáticas imprevistas, que fueron recibidas con alivio por la comunidad local ansiosa por ayudar ante recientes incendios forestales.

Una Experiencia Musical Inigualable

Con más de doce horas de música continua, el público disfrutó de un line up de lujo, encabezado por el internacional Sasha y el talentoso Patrice Bäumel, junto a artistas locales como Darío Arcas y Marcelo Vasami. Desde la apertura, el ambiente fue festivo, con una mezcla de estilos de vestimenta que añadieron a la atmósfera vibrante del evento.

Voces del Público

Los asistentes compartieron su entusiasmo: “Venimos de Mar del Plata y no podíamos perder la oportunidad de vivir Walüng”, dijeron unos jóvenes creadores de contenido. Otros expresaron su amor por el ambiente único que brinda el festival, destacando que bailar sobre el césped es una experiencia que pocos eventos ofrecen.

Más que un Festival: Un Compromiso Social

Además de su capacidad de entretenimiento, Walüng mostró su lado solidario al destinar los fondos recaudados del estacionamiento a los Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes. Este gesto generó una profunda conexión entre el evento y sus asistentes, quienes aportaron alrededor de 16 millones de pesos para apoyar una causa urgente en un contexto de crisis ambiental.

Una Agenda Expandida de Actividades

El festival también se extendió más allá de los dos días de música, ofreciendo una variedad de actividades en la región. Desde torneos de golf hasta limpieza de lagos, Walüng promovió un estilo de vida activo y en armonía con la naturaleza. Muchos asistentes planeaban quedarse después del festival para explorar las bellezas de San Martín de los Andes.

Walüng se Internacionaliza

Una de las sorpresas más destacadas del festival fue el anuncio de una próxima edición en Japón en mayo de 2027. Este acontecimiento marca una nueva etapa para el festival, que aspira a expandir su alcance y conectar con el público global.

La Fórmula del Éxito

Bajo la dirección creativa de un grupo de cuatro amigos, Oliverio Sofía, Leandro Fresco, Nicolás Urquiza y Sergio Ochoa, Walüng se ha solidificado como un referente en la escena electrónica en Argentina y un ejemplo de cómo la música puede ser un vehículo para la conciencia ambiental y la comunidad.

Así, Walüng continúa su evolución, llevando la esencia de la Patagonia y el amor por la música electrónica a nuevos horizontes, asegurando que cada edición sea un capítulo memorable en su historia.