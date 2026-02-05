Exigen Derechos Imposibles: ¿Realidad o Fantasía?

Julio Cordero, secretario de Trabajo, defiende la reforma laboral y rechaza las movilizaciones de la CGT programadas para la próxima semana.

En un nuevo capítulo del debate sobre la reforma laboral en Argentina, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, reafirmó su apoyo al proyecto, que, según él, fue desarrollado en diálogo con la Confederación General del Trabajo (CGT). A pesar de las protestas anunciadas por la central obrera, Cordero destacó la importancia de permitir que las instituciones operen con normalidad.

Rechazo a las Movilizaciones

Cordero expresó su desacuerdo con las manifestaciones, afirmando que «ya no son bien vistas» por la sociedad. Desde su punto de vista, cada persona debe ser responsable de sus acciones, argumentando que las protestas pueden hacer perder de vista los derechos que realmente se poseen.

Movilizaciones en Marcha

La CGT, junto a otros sindicatos como la CTA, planea llevar a cabo protestas en todo el país el 11 de febrero, con un enfoque particular frente al Congreso de la Nación, donde se discutirá el mencionado proyecto en el Senado.

Compromiso con los Derechos Laborales

El secretario de Trabajo resaltó la posición de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien aseguró que la reforma no eliminará derechos esenciales. Por ejemplo, las vacaciones pagas seguirán existiendo, aunque los empleados podrán optar por fraccionarlas. «Los jóvenes ya no quieren irse de vacaciones 35 días», comentó Cordero.

Indemnizaciones y Fondo de Garantía

En cuanto a las indemnizaciones, Cordero explicó que se fijará un mes de sueldo por cada año de servicio, calculado sobre la mejor remuneración anual. Además, subrayó que la reforma incluye la creación de un fondo que facilitará a los empleadores cumplir con sus obligaciones salariales, aspecto que considera fundamental en el contexto económico actual.

Ingreso Variable y Flexibilidad

Cordero también habló sobre la noción de «salario dinámico», que permitiría que los empleadores ofrezcan premios a sus empleados basándose en el rendimiento mensual, sin que estos pagos sean permanentes. «Todo es positivo en la reforma laboral», cerró el secretario, apuntando a un futuro laboral más flexible y adaptado a las necesidades actuales.