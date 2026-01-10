El Gobierno abona hoy $4.300 millones en deuda para mantener la estabilidad financiera

El Desafío de la Deuda: Argentina Confirma el Pago de u$s4.300 Millones

El gobierno argentino enfrenta un hito crucial este viernes al abonar u$s4.300 millones en concepto de bonos Globales y Bonares, marcando el primer gran desafío financiero del año 2026. La administración de Javier Milei implementa una estrategia mixta para asegurar este desembolso que afecta la estabilidad económica del país.

Este pago es un termómetro para la política económica del nuevo gobierno, que deberá demostrar su capacidad para mantener la confianza del mercado en un contexto de escasez de divisas y presión sobre las reservas. La transacción se soporta en recursos del Tesoro, ingresos extraordinarios y financiamiento a corto plazo mediante un REPO, con la esperanza de minimizar cualquier impacto negativo en el mercado cambiario.

Estrategia Oficial para Cumplir con el Vencimiento

El gobierno ha delineado un plan financiero que combina fondos propios y ventas de activos, respaldado por el uso de un REPO. Este enfoque busca cumplir con la deuda sin generar tensiones en las reservas ni en el mercado cambiario. De acuerdo a análisis previos de Wise Capital, el Banco Central ha llevado a cabo una nueva operación de financiamiento con bancos internacionales. Este movimiento está diseñado para fortalecer las reservas en el umbral del vencimiento de deuda, un indicativo de la necesidad urgente de garantizar la estabilidad económica del país. El economista Federico Domínguez también puntualizó que, aunque el Tesoro liquidará u$s4.218 millones, u$s692 millones provienen del sector público, lo que significa que no habrá una salida neta de dólares, ya que estos pagos son intra-sector y refinanciables.

Temores del Mercado ante el Vencimiento

Leo Anzalone, economista y director de CEPEC, señala que el pago de esta deuda trae consigo tres principales preocupaciones del mercado. Según su análisis, la presión sobre las reservas, la liquidez internacional y las expectativas de los inversores son los puntos críticos a monitorear. Aunque se han realizado compras de reservas recientes, la percepción de fragilidad externa persiste. Las medidas del gobierno han sido recibidas con alivio, pero también con cautela, evidenciando la dependencia de soluciones temporales para la sostenibilidad económica del país. Esto se traduce en un contexto donde los precios de los activos y las primas de riesgo siguen mostrando vulnerabilidad.

Expectativas Financieras y Reacción de Inversores

Delfina Rossi, economista y directora del Banco Ciudad, contempla que la reacción de los bonistas dependerá del perfil de cada inversor. Se anticipa un interés en reinvertir en activos soberanos, aunque la confianza del mercado seguirá siendo un factor crítico para determinar el flujo de nuevas inversiones.

Reservas y Señales del Mercado