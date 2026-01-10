Descubriendo el Lado Oculto de Argentina

Incendios en Chubut: Controversia por Afirmaciones de Marcela Feudale

Las llamas que consumen más de 3.500 hectáreas en Chubut provocan no solo una emergencia ambiental, sino también intensas controversias en el ámbito mediático y político argentino.

El presidente Javier Milei se ha involucrado en un debate candente tras las declaraciones de la locutora Marcela Feudale, quien vinculó los incendios en la región con la supuesta acción de dos ciudadanos israelíes. Milei se alineó con las críticas hacia Feudale, describiendo el episodio como parte de «el lado oscuro de Argentina».

Las Reacciones a las Afirmaciones de Feudale En un mensaje compartido en redes sociales, el presidente Milei respaldó la postura de Mauro Berenstein, presidente de la DAIA, quien calificó las afirmaciones de Feudale como «irresponsables y peligrosas». Berenstein advirtió que tales comentarios refuerzan estigmas antijudíos, y resaltó la responsabilidad de los medios de comunicación en dar información veraz. EL LADO OSCURO DE ARGENTINA.

La Defensa de Feudale y las Críticas Recibidas Frente al aluvión de críticas, Feudale se defendió, afirmando que su intención no fue discriminatoria y que, de haber error en su fuente, está dispuesta a disculparse. Sin embargo, su aclaración no convenció a todos. La diputada Sabrina Ajmechet cuestionó la falta de verificación de la información antes de su divulgación. Un buen periodista chequea sus fuentes todas las veces que sea necesario. Mientras tenemos cada vez más discursos antisemitas, lo que hiciste Marcela es completamente irresponsable. — Sabrina Ajmechet (@ajmechet)

