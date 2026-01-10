Revelan el Nuevo Umbral de Clase Media en Argentina

La necesidad de entender los ingresos económicos en Argentina se vuelve crucial cada año. Este 2026, conocer el umbral necesario para pertenecer a la clase media es fundamental para millones de hogares argentinos.

La clase media en Argentina ha experimentado un crecimiento notable, alcanzando un 51,4% de los hogares en la Ciudad de Buenos Aires durante el tercer trimestre de 2025. Sin embargo, el umbral de ingresos para pertenecer a esta categoría ha subido significativamente.

La clasificación de clase media se define a partir de los ingresos del hogar y se asocia con un estilo de vida cómodo. Según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), se requieren al menos $2.076.904 mensuales para que un hogar sea considerado clase media en la capital.

Este cálculo se basa en un hogar compuesto por dos adultos de 35 años, ambos empleados y propietarios de su vivienda, junto con dos hijos de 9 y 6 años. Para esta misma familia, la línea de indigencia se establece en $703.324: quienes ganan menos que esta cifra se consideran indigentes, mientras que quienes la superan caen en la categoría de pobreza no indigente.

Los Ingresos Necesarios para Ser Clase Media en 2026

Con base en los últimos datos de IDECBA, la jerarquía social en CABA, según ingresos mensuales, es la siguiente:

Clasificación de Ingresos

Los hogares se agrupan en funciones de sus ingresos mensuales:

Indigencia: Ingresos de $0 a $703.324,95.

Pobreza no indigente: De $703.324,96 a $1.308.061,25.

No pobres vulnerables: De $1.308.061,26 a $1.661.523,92.

Clase media frágil: De $1.661.523,93 a $2.076.904,90.

Clase media: De $2.076.904,91 a $6.646.095,71.

Clase acomodada: A partir de $6.646.095,72.

Es importante mencionar que estos montos no consideran los gastos de alquiler, que puede impactar notablemente en la realidad de muchas familias que no tienen vivienda propia. Para estos grupos, mantener un estilo de vida de clase media puede suponer un gasto mensual extra que, en algunos barrios porteños, supera fácilmente el medio millón de pesos.

Comprender cómo evolucionan los salarios y estas escalas es esencial para que millones de argentinos sepan si su ingreso sigue garantizando un lugar en la esfera de la clase media, un estrato que ha sido fundamental en la historia económica del país.