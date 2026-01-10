Restricción de Circulación en Ruta 40 para Todos los Vehículos

A partir de este sábado a las 15:40, Vialidad Nacional ha declarado una restricción en la circulación sobre la Ruta 40 debido a la inminente amenaza de un incendio forestal que se aproxima a la calzada.

La restricción afecta a todos los tipos de vehículos y se mantendrá vigente hasta nuevo aviso. Las autoridades piden a los conductores y usuarios de esta ruta nacional que sigan las instrucciones de las fuerzas de seguridad presentes en la zona, quienes están realizando cortes preventivos en la circulación.

Esta medida es crucial para garantizar la seguridad de los viajeros, dado el riesgo que representa el fuego en las cercanías de la carretera. Se recomienda a quienes planean sus desplazamientos por esta ruta que busquen alternativas y se mantengan informados sobre el estado de las vías.