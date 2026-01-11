El Gobierno abona u$s4.200 millones en deuda: así logró los dólares

Este viernes, el Gobierno nacional enfrentó el primer gran vencimiento de deuda del año, abonando más de 4.200 millones de dólares en una operación financiera que pone a prueba su estrategia económica en un entorno desafiante.

El Gobierno ha concretado este viernes un importante vencimiento de deuda correspondiente a los bonos Globales y Bonares, con un pago total de 4.200 millones de dólares. Este compromiso, que marca una fase crítica del calendario financiero de 2026, se realizó gracias a una estrategia de financiamiento diversificada.

Fuentes de Financiamiento del Gobierno

Según la información proporcionada por fuentes oficiales, la disponibilidad de 1.963 millones de dólares en depósitos del Tesoro en el Banco Central (BCRA) fue clave para cubrir la deuda. Además, se incorporaron 707 millones de dólares obtenidos de la venta de las represas del Comahue, lo que robusteció aún más la liquidez.

Para completar el financiamiento, el BCRA realizó un pase pasivo (REPO) con seis entidades financieras internacionales por 3.000 millones de dólares, con un plazo de 372 días. Este mecanismo permitió al Gobierno cubrir completamente los vencimientos de deuda.

El acuerdo implica un coste financiero cercano al 7,4% anual, asociado a la tasa SOFR en dólares más un spread promedio de 400 puntos básicos. Desde la consultora CEPEC, se destacó que esta tasa es más favorable en comparación con años anteriores, reflejando una mayor confianza en la estrategia económica del país.

Impacto en las Reservas Internacionales

A pesar del alto monto destinado al pago, las reservas internacionales del BCRA experimentaron un incremento considerable. En la primera semana bajo un nuevo programa de acumulación de reservas, el BCRA adquirió 218 millones de dólares en el Mercado Libre de Cambios y el viernes sumó otros 43 millones de dólares.

En total, las reservas aumentaron en 1.297 millones de dólares desde el inicio de la semana, incluso tras el pago de cerca de 4.300 millones de dólares a bonistas privados.

El Gobierno aclaró que no todo el pago de la deuda se tradujo en una reducción directa de las reservas. Mientras los bonos globales se abonan en el exterior, los Bonares, que mayormente son manejados localmente, generan una menor salida de divisas. Esto contribuye a mantener la estabilidad del sistema financiero en un entorno económico volátil.