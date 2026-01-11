¿Visitará el Papa León XIV Argentina? Un encuentro con el arzobispo enciende la esperanza.

El Cardenal Bokalic y el Papa León XIV: Diálogo sobre juventud y desafíos en Argentina

Una importante charla sobre la realidad social del país

El arzobispo de Santiago del Estero, Cardenal Vicente Bokalic, se reunió recientemente con el Papa León XIV en el Vaticano. Durante su encuentro, abordaron temas urgentes como la juventud, la pobreza estructural y las adicciones en Argentina.

Este significativo encuentro tuvo lugar el 7 de enero en una sala cercana al Aula Pablo VI, aunque los detalles se hicieron públicos dos días después. Según el comunicado oficial, la conversación se desarrolló «en un clima de cordialidad, escucha y profunda cercanía pastoral».

Detalles del Encuentro: Un Vínculo Pastoral

La información fue emitida a través de las redes sociales de la Arquidiócesis de Santiago del Estero, que compartió imágenes y pormenores de la charla, que se extendió por 30 minutos. Bokalic aprovechó la ocasión para compartir la situación de la arquidiócesis y la rica historia de la Catedral de Santiago del Estero, destacada como la Iglesia Primada de Argentina.

Conocimiento del Contexto

El Papa León XIV dejó claro que está al tanto del proceso que llevó al reconocimiento de Santiago del Estero como Primada, un mecanismo iniciado durante el pontificado de Francisco. Mostró especial interés en los retos actuales que enfrenta la arquidiócesis, particularmente la disminución de vocaciones entre el clero.

Centrados en la Misión: Nuevas Perspectivas

El Santo Padre expresó su apoyo al plan pastoral de la diócesis, que se enfoca en tres pilares: misión, juventud y sinodalidad. Destacó la importancia de la misión, en concordancia con la dirección pastoral del Papa Francisco.

Desafíos de la Juventud

Durante la conversación, se abordó la dura realidad que enfrentan los jóvenes, marcada por la falta de oportunidades y el contexto de crisis de sentido, además del drama de las adicciones. El Papa mostró particular interés en los proyectos que la arquidiócesis ha implementado para apoyar a esta población vulnerable y alentó a continuar con esos esfuerzos.

Apoyo a la Formación del Clero

También se trató la dimensión vocacional y la importancia de la formación continua del clero. El Papa valoró las iniciativas que se están llevando a cabo para acompañar a los sacerdotes en su labor pastoral.

La Posible Visita del Papa a Argentina

Al final de la audiencia, el Cardenal Bokalic extendió una invitación al Papa León XIV para que visite Argentina, y en especial la Arquidiócesis de Santiago del Estero. El Papa mostró satisfacción por la invitación y confirmó que se está considerando esta posibilidad en su agenda.

