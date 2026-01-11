Parque Los Alerces: Patrimonio de la Humanidad y tesoro natural en Chubut

La joya natural de Chubut enfrenta una crisis sin precedentes a medida que los incendios forestales devastan su belleza milenaria. Bomberos y voluntarios luchan incansablemente para proteger casas y árboles que han resistido durante miles de años.

El Parque Nacional Los Alerces, famoso por sus imponentes árboles de alerce que superan los 2600 años de antigüedad y sus lagos cristalinos como el Futalaufquén, atraviesa un momento crítico este enero de 2026. Enfrentando un feroz combate contra los incendios que arrasan la región, más de 80 valientes bomberos y voluntarios se han unido en la lucha por preservar este Patrimonio Mundial Natural, declarado por la UNESCO en 2017.

Combatientes en Acción: La Resistencia Continua

A pesar de las desafiantes condiciones climáticas, que incluyen temperaturas de 22 grados, baja humedad (35%) y vientos fuertes que propagan el fuego, los equipos de combate se mantienen firmes. Un total de 83 combatientes de diversas áreas, que incluyen Parques Nacionales de la región y bomberos voluntarios, colaboran en la contención del fuego.

Colaboración Internacional

Junto a los equipos locales, se han sumado voluntarios de Palena, Chile, fortaleciendo el esfuerzo conjunto para frenar la propagación de las llamas. Además, 27 miembros del Servicio Provincial de Manejo del Fuego están ejecutando tareas preventivas en sectores críticos como el cordón «La Momia».

Medios Aéreos y Tecnología al Rescate

La intervención aérea se intensificará con la llegada de aviones hidrantes y helicópteros equipados con helibalde, a partir de esta tarde. La implementación de tecnologías como drones y monitoreo satelital permite un mapeo eficaz de los puntos calientes, mejorando las operaciones de los equipos en la tierra.

Asistencia a la Comunidad

La Gendarmería Nacional y la Policía Federal se han mobilizado para garantizar la seguridad de los pobladores. Además, están llevando a cabo un relevamiento de necesidades médicas y veterinarias en coordinación con el INTA, asegurando que la comunidad reciba la atención necesaria en estos momentos críticos.

Estado de las Rutas: Información Clave para los Viajantes

El estado de las rutas en la región muestra diversas condiciones de transitabilidad: