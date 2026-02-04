El Gobierno acelera la reducción de la edad de imputabilidad y busca aprobarla en sesiones extraordinarias

El oficialismo busca avanzar en el Congreso con una modificación decisiva en el régimen penal juvenil, proponiendo reducir la edad de imputabilidad a tan solo 13 años. Esta iniciativa ha comenzado a generar tensiones entre los diferentes bloques parlamentarios.

Un giro en la agenda legislativa

En la Cámara de Diputados, la actividad comienza a retomar su pulso. Este martes, los representantes de La Libertad Avanza se reunieron con el secretario de Minería, Luis Lucero, para discutir la modificación de la Ley de Glaciares, un tema que el Gobierno quiere incorporar en una próxima sesión junto a la reforma laboral.

La tensión por la edad de imputabilidad

La propuesta de reducir la edad de imputabilidad ha creado divisiones dentro del oficialismo y sus aliados. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, se reúne este miércoles con los líderes de los bloques para definir el cronograma de las sesiones extraordinarias. Cada bancada debe enviar su lista de representantes para las comisiones que se formarán en este periodo.

Comisiones a conformar

Las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal ya se establecieron en diciembre, y ahora se esperan las formaciones de Relaciones Internacionales y de Mercosur, entre otras. La reforma del Régimen Penal Juvenil será analizada por las comisiones de Justicia y Familia, cruciales para el avance de esta propuesta.

Presiones y negociaciones en curso

El oficialismo busca constituir las comisiones de manera rápida para iniciar el tratamiento de la reforma. Dado que la semana del 16 de febrero será corta por los feriados de Carnaval, se anticipa que Menem tratará de acordar una sesión para la última semana de extraordinarias, con el objetivo de incluir la modernización laboral, siempre que esta obtenga media sanción en el Senado.

Controversia sobre la propuesta inicial

La intención del Gobierno es mantener su proyecto de bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, aunque la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ha propuesto incluso reducirla a 12. Este cambio radical podría desencadenar la pérdida de apoyo de los sectores moderados.

Resistencia y estrategias de negociación

El proyecto original había logrado avanzar en comisiones el año pasado, pero se modificó al establecer la edad en 14 años. Desafíos esperan al oficialismo, ya que algunos sectores como el PRO y la UCR no han mostrado disposición a respaldar este ajuste significativo.

La cordobesa Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión de Legislación Penal, está realizando un conteo de votos para evaluar el apoyo existente para esta reducción de edad. Si no logran consenso, el oficialismo podría estar dispuesto a reconsiderar sus propuestas.