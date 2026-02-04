El 88% de las empresas opta por entornos híbridos: La clave para su prevención

La adopción masiva de la nube y la inteligencia artificial está transformando el panorama empresarial, pero también trae consigo nuevos riesgos de seguridad que las organizaciones deben enfrentar.

Un nuevo informe de Fortinet revela que, a medida que las empresas aumentan su dependencia de entornos híbridos y multinube, se expone una creciente brecha en la seguridad cibernética. Según la encuesta realizada a 1.163 líderes y expertos en ciberseguridad, la capacidad de los equipos para mantener una visibilidad adecuada y una respuesta eficaz en tiempo real se ve seriamente comprometida.

El Desafío de la Complejidad en la Seguridad

El análisis indica que la difícil situación actual se debe a tres factores cruciales. Primero, la falta de integración en las defensas, donde el 70% de las organizaciones admite que la diversificación de herramientas limita su capacidad de protección efectiva. En segundo lugar, la escasez de talento especializado, ya que el 74% de los encuestados señala la falta de expertos en ciberseguridad como un obstáculo significativo. Por último, las amenazas automatizadas, que emplean inteligencia artificial para atacar más rápido de lo que los equipos pueden defenderse. Más del 80% de los participantes muestra desconfianza en su habilidad para detectar intrusiones en tiempo real, cifra que ha aumentado un 16% desde el año anterior.

El Dominio de la Nube Híbrida y Multinube

Los entornos híbridos y multinube no son solo tendencias pasajeras; actualmente, el 88% de las empresas se encuentra operando en este marco, un aumento del 6% respecto al año anterior. De estas, el 81% recurre a múltiples proveedores para gestionar cargas críticas y el 29% usa más de tres, lo que incrementa considerablemente la complejidad en la gestión de configuraciones y permisos.

A pesar de que una infraestructura bien diseñada puede escalar automáticamente, su administración se torna cada vez más complicada. Esto representa un desafío adicional para los equipos de ciberseguridad, quienes deben mantener la efectividad en entornos en constante cambio.

La Necesidad de un Ecosistema de Seguridad Unificado

A medida que el panorama de amenazas se vuelve más complejo, las empresas están reconsiderando sus estrategias. Un impresionante 64% de los encuestados afirma que, si iniciaran desde cero, optarían por una plataforma única que integre redes, nubes y aplicaciones. Este enfoque se vuelve esencial para mitigar la sobrecarga operativa que implica gestionar múltiples herramientas de diferentes proveedores.

La consolidación de las herramientas de seguridad permitirá reducir fricciones, mejorar la visibilidad y acelerar la detección de incidentes, todo mientras se establece una gestión más proactiva frente a las amenazas basadas en inteligencia artificial.

El informe enfatiza que abordar los retos del crecimiento digital, la fragmentación de defensas y la escasez de talento son pasos cruciales para las empresas que buscan establecer una base de seguridad sólida en este nuevo entorno digital. Sin duda, el futuro del desarrollo empresarial depende de nuestra capacidad para adaptarnos a estos cambios.