Éxito inesperado: Pistachos sorprenden en un lugar insólito

En el desierto pampeano, una familia convirtió un sueño en realidad: cultivar pistachos, un fruto que representa una oportunidad dorada en Argentina.

Ubicados en un terreno de 28 hectáreas en Casa de Piedra, los Gutiérrez han hecho florecer un proyecto que comenzó como una idea audaz. Cuatro años después, sus primeros pistachos ya están listos para ser cosechados, marcando un hito que podría transformar la agricultura en la región.

Un Viaje que Comenzó en Europa

La historia de este emprendimiento tiene sus raíces en Europa. Agustina Gutiérrez, motivada por su experiencia en Francia como guía turística, se unió a Juan Carlos, un joven de Cuenca, España, cuya familia había sido pionera en la reconversión de olivares a cultivos de pistacho en Guadalajara. Este cambio inesperado llevó a la región a convertirse en uno de los mayores productores de pistacho en Europa.

Ese Primer Encuentro con el Pistacho

Santiago Gutiérrez, diseñador gráfico y uno de los responsables del proyecto, recuerda cómo su familia se volvió fanática del pistacho gracias a las maletas de su hermana, que volvía de Europa cargada de este exótico fruto. “Desde entonces, la familia se entusiasmó”, relata.

Un Emprendimiento Familiar y Pionero

La iniciativa familiar comenzó con la adquisición escalonada de tierras: 4, luego 8 hectáreas y así sucesivamente. Su sueño de cultivar pistachos en La Pampa fue más que una meta; se convirtió en un fenómeno que inspiró a otros en la región, generando un efecto dominó en el cultivo de este fruto.

La Estrategia de Riego Innovadora

Un aspectos clave de su producción es el sistema de riego que utilizan. Captan agua del río Colorado, llevándola a través de una planta tratadora que asegura que el agua llegue a sus tierras purificada y a presión. “Esto representa una ventaja económica significativa”, explica Santiago.

Un Modelo Sostenible para el Futuro

El entusiasmo por su desarrollo ha llevado a que hoy haya más de 300 hectáreas de pistachos cultivadas en la zona. “El mercado está en plena expansión, y estamos preparados para asumir nuestro rol en este boom global del pistacho”, afirma con determinación.

Apoyo Familiar y Aprendizaje Constanté

El equipo familiar está compuesto por Fernando Gutiérrez y sus seis hijos, quienes aportan diversas habilidades al emprendimiento. “Aprendimos en la práctica, investigando y adaptando nuestro conocimiento a las condiciones locales”, comenta Santiago sobre su aprendizaje autodidacta.

La Perspectiva Global del Pistacho

La producción de pistachos en Casa de Piedra no solo está orientada al consumo local. “La mayoría del pistacho producido en Argentina se destina a la exportación”, explica Santiago. El interés global por este fruto sigue creciendo, con una demanda que supera a la oferta.

Inversión y Rendimiento a Largo Plazo

A pesar de que la inversión inicial puede ser significativa, el sistema de cultivo en La Pampa con un costo de alrededor de US$18,000 por hectárea presenta ventajas respecto a otras provincias donde este valor puede llegar a US$30,000. Se espera que la recuperación de la inversión comience tras el séptimo año, con un rendimiento estimado de 3,000 kilos por hectárea.

Con cada paso, la familia Gutiérrez demuestra que atreverse a innovar puede llevar a resultados impresionantes. En un contexto donde el pistacho se convierte en un símbolo de éxito, ellos están listos para cosechar no solo frutos, sino también el futuro que han sembrado con esfuerzo y visión.