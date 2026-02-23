El Gobierno avanza en la licitación de 8 corredores estratégicos con Corredores Viales S.A.

El Ejecutivo nacional ha dado un importante paso hacia la privatización de la red vial, anunciando la licitación para la concesión de ocho corredores viales esenciales. Esta medida, enmarcada en la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones, busca optimizar la gestión de la infraestructura vial del país.

Detalles de la Licitación: Ocho Corredores Clave

La medida fue publicada oficialmente el 23 de febrero a través de la Resolución 174/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo. El documento habilita la concesión bajo el régimen de obra pública por peaje de tramos viales fundamentales, incluidos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico.

Un Marco Legal para la Privatización

Esta resolución se enmarca en la legislación vigente que declara a Corredores Viales SA como «sujeta a privatización». El objetivo es permitir que el sector privado asuma la operación, mantenimiento y explotación de la red de rutas.

Cualidades del Nuevo Esquema de Concesión

Conforme a la Resolución 174/2026, la licitación se estructurará como una Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple. Esto incluye no solo la construcción y mantenimiento de las carreteras, sino también la posibilidad de realizar actividades complementarias que generen ingresos adicionales para los concesionarios.

Corredores Viales Seleccionados

Los tramos incluidos abarcan rutas nacionales clave como las 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105. Estas rutas, junto a autopistas y accesos estratégicos, formarán una red vial de gran envergadura que busca mejorar la conectividad en todo el país.

Proceso de Licitación y Fechas Clave

La resolución establece que el proceso de licitación está gestionado por la Secretaría de Transporte y Vialidad. Las consultas sobre los pliegos se podrán realizar hasta el 4 de mayo de 2026, y las ofertas deberán presentarse antes del 18 de mayo de 2026 a las 12:00 hs.

Una Comisión Evaluadora para Supervigilancia

Asimismo, se formará una Comisión Evaluadora ad hoc encargada de analizar las ofertas recibidas. La apertura de las propuestas se realizará de forma pública el mismo día de cierre, a las 13:00 hs, a través de la plataforma CONTRAT.AR.

Con la implementación de la Resolución 174/2026, el Gobierno ha formalizado el inicio de un proceso crucial que busca redefinir la gestión de ocho corredores viales y avanzar significativamente en la privatización de Corredores Viales SA.