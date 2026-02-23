Dos osos pardos y una tigresa de Bengala del ex Zoológico de Luján son llevados a Europa

Tres animales del ex Zoológico de Luján inician su viaje hacia nuevos hogares en Europa

El lunes se dio comienzo al traslado de tres animales del ex Zoológico de Luján a santuarios en Europa. Dos osos pardos y una tigresa de bengala abandonan su triste pasado en busca de una mejor calidad de vida.

Los protagonistas de esta importante misión son los osos Florencia y Gordo, junto a la tigresa Flora. La operación comenzó a las 7:30 a.m., cuando fueron cuidadosamente colocados en jaulas, listos para ser transportados al aeropuerto de Ezeiza.

El camino hacia un nuevo hogar

El proceso incluyó un control veterinario en Cañuelas antes de partir hacia Bulgaria y los Países Bajos. Los osos viajarán en un avión de carga, mientras que Flora abordará un avión de pasajeros. Se espera que lleguen a Sofía mañana, donde serán trasladados al santuario de Belitsa, gestionado por la organización Four Paws, que asumió el cuidado de estos animales el año pasado.

Un pasado difícil para los animales

El ex zoológico, que cerró sus puertas en 2021, fue clausurado por numerosos casos de maltrato animal. Las condiciones de vida de los animales eran graves, con varios ejemplares viviendo en jaulas pequeñas y en un ambiente de abandono total. En una visita reciente, se constató el deterioro de las instalaciones, con jaulas vacías y vehículos oxidados que daban cuenta del estado de abandono.

Las condiciones del zoológico

Se supo que los osos estaban alejados del resto de los animales, encerrados en espacios reducidos que limitaban su movilidad. Los informes revelaron que, durante años, el zoológico permitió la reproducción de los ejemplares, llegando a contar con más de 110 felinos, y continuó recibiendo animales de otros lugares hasta que se tomó la decisión de separarlos por sexos.

Un nuevo comienzo para los animales

Desde la llegada de Four Paws, se han realizado chequeos veterinarios y ahora se encuentra en marcha la búsqueda de nuevos hogares para todos los animales restantes. La atención ahora está puesta en el futuro de aquellos que todavía residen en el ex zoológico, un lugar cuyo reciente pasado estuvo marcado por denuncias de maltrato y condiciones inseguras para los animales.

Un legado que debe cambiar