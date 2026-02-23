Zelensky: ‘Putin ha desatado la Tercera Guerra Mundial, debemos encontrar la manera de detenerlo’

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reafirma su determinación frente a la adversidad y asegura que su país saldrá victorioso frente a las amenazas rusas.

En una reciente reunión en Kyiv, Zelensky destacó la importancia de resistir ante las demandas de Moscú para un alto el fuego que implique concesiones territoriales. «¿Perderemos? ¡Claro que no!», afirmó con firmeza.

Un firme mensaje de resistencia

Zelensky enfatizó que Ucrania no debe ser forzada a sacrificar su territorio estratégico, a pesar de la presión ejercida por Rusia, la cual, según él, ya ha desatado una nueva guerra mundial. “La única respuesta es una fuerte presión militar y económica sobre Putin”, expresó.

Las demandas territoriales de Rusia

Durante la charla, Zelensky se refirió a las exigencias rusas de que Ucrania entregue un 20% de la región de Donetsk y otros territorios. Aclaró que aceptar tales condiciones implicaría una traición a cientos de miles de sus compatriotas. «No es solo una cuestión de tierras, es un abandono de nuestra gente», sostuvo.

Críticas de líderes internacionales

Cuando se le preguntó sobre la perspectiva del ex presidente de EE. UU., Donald Trump, quien instó a un acuerdo rápido, Zelensky fue contundente: “Están equivocados. Estamos luchando por nuestra independencia. No hay forma de que cedamos.”

¿Cómo es la victoria?

Zelensky compartió su visión de lo que sería una victoria: restaurar la vida normal en Ucrania y detener el derramamiento de sangre. Según él, parar a Putin es vital para el futuro de Ucrania y del mundo. “Detener a Putin hoy es un triunfo para todos”, sentenció.

El dilema electoral y las presiones externas

La posibilidad de elecciones en medio de la guerra también fue un tema central. Zelensky dejó claro que no se someterá a presiones que pongan en riesgo la legitimidad del proceso, reflexionando: «¿Quieren deshacerse de mí o apoyar un proceso legítimo?».

Un líder resiliente

A pesar de los retos, Zelensky mantiene altos índices de aprobación en su país, combinando la necesidad de demandar más apoyo militar sin perder de vista la sustentabilidad de la democracia ucraniana.

Un juego estratégico

Al finalizar, Zelensky describió la situación actual como un complejo juego de ajedrez donde múltiples estrategias son necesarias para lidiar con no solo a Rusia, sino también con las dinámicas internacionales. «Estamos eligiendo múltiples caminos estratégicos hacia el éxito», concluyó con optimismo.