Sismo de 4.0 sacude Guerrero hoy, 23 de febrero

Un fuerte temblor ha sacudido la región de Guerrero, generando preocupación en sus habitantes. Con magnitudes de hasta 4.2, los sismos ocurrieron en la madrugada del 23 de febrero de 2026.

En la madrugada del 23 de febrero de 2026, dos sismos se registraron en las cercanías de Petatlán, Guerrero, provocando alerta entre los residentes de la zona. El primero de ellos, de magnitud 4.2, ocurrió a las 04:22 horas, con un epicentro ubicado a 27 kilómetros al sur de la localidad, a una profundidad de 2.6 kilómetros.

Un segundo sismo, de magnitud 4.0, fue reportado a las 04:38 horas, también con epicentro a 27 kilómetros al sur de Petatlán, a una profundidad de apenas 3.4 kilómetros. Esta serie de temblores ha reavivado la conciencia sobre la actividad sísmica que caracteriza a la región.

Contexto Sismológico de México

México se encuentra en una zona de alta sismicidad, provocada por la interacción de cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Esta situación hace que el país experimente temblores con frecuencia, lo que subraya la importancia de estar preparados ante estos fenómenos naturales.