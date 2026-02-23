Guía Rápida: Invierte en Empresas Argentinas Comprando Acciones en BYMA

Hoy en día, cualquier persona con un celular y conexión a internet puede convertirse en accionista de las principales empresas argentinas. Descubramos cómo dar los primeros pasos en este emocionante mundo de las inversiones.

Durante mucho tiempo, el mercado de capitales en Argentina fue considerado un espacio limitado a grandes corporaciones y expertos financieros. Sin embargo, la revolución digital ha transformado este panorama. Ahora, cualquier persona puede adquirir acciones de empresas destacadas a través de plataformas accesibles, como Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

Bolsas y Mercados Argentinos es la entidad que gestiona la administración, compensación y liquidación de operaciones en el país. Invertir en acciones no solo brinda la posibilidad de resguardar el valor de tu dinero, sino también de participar en el crecimiento de sectores clave como energía, agroindustria y tecnología.

Pasos para Comprar Tu Primera Acción

Operar en la bolsa no se realiza directamente a través de BYMA. Necesitarás un intermediario, conocido como ALyC (Agentes de Liquidación y Compensación). Aquí te explicamos el proceso:

1. Elige un ALyC

Estos brokers (como IOL, Balanz o Bull Market) se encargan de gestionar tus órdenes. La apertura de la cuenta es completamente digital y suele requerir solo una foto de tu DNI.

2. Crea tu Cuenta Comitente

Esta es la cuenta donde se almacenarán tus títulos y acciones. La mayoría de las plataformas no cobran costo por apertura.

3. Transfiere Fondos

Desde tu cuenta bancaria, envía la cantidad de dinero que deseas invertir a tu cuenta del broker.

4. Realiza tu Orden de Compra

Busca el código (ticker) de la empresa elegida, decide cuántas acciones deseas y confirma tu compra.

Qué Acciones Comprar: Consejos para Inversores

El mercado argentino ofrece una variedad de opciones, pero los principiantes suelen optar por el Panel Líder, que incluye las empresas con mayor volumen de negocio.

En 2026, sectores como la energía, representados por empresas como Vista o Pampa Energía, han demostrado una notable resistencia.

Además, invertir en BYMA (ticker: BYMA) puede ser una opción recomendable, ya que su desempeño está vinculado al volumen del mercado, lo que a menudo resulta en dividendos periódicos para los accionistas.

Desmitificando el Miedo: Consejos de Expertos

Según Alejandro Bianchi, fundador de Asesor de Inversiones, el mayor desafío en Argentina no es la falta de capital, sino el desconocimiento. «El temor proviene a menudo de la falta de información sobre cómo crear un portafolio diversificado», afirma el experto.

Así como un ahorrista opta por diversificar sus ahorros, el inversor de acciones debe comprender que el enfoque debe ser a largo plazo. La bolsa representa una vía transparente para preservar el capital, evitando su erosión ante la inflación.