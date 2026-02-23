El Gobierno propondría reubicar la Subsecretaría de DDHH de la ex ESMA, casi 50 años después del último golpe militar

La administración de Javier Milei está considerando trasladar la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación desde el emblemático edificio de la ex ESMA hacia una nueva sede en el barrio de Constitución, donde operó anteriormente el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

El inmueble seleccionado se encuentra en Cochabamba 54, donde en 2020 se había planificado instalar el primer Ministerio de Mujeres de Argentina. A pesar de que comenzaron las obras, un informe técnico reciente advirtió sobre riesgos para los trabajadores, lo que generó dudas sobre su finalización.

Contexto del Traslado

Desde que la gestión actual asumió el mando, ha implementado cambios significativos en el enfoque de los derechos humanos. En mayo de 2025, la Secretaría fue degradada a subsecretaría, y el personal sufrió despidos que superaron el 40%, según cifras oficiales. La administración sostiene que este movimiento busca dar una visión más amplia de la década de 1970, bajo la premisa de la «memoria completa», que incluye a víctimas de organizaciones políticas previas al golpe de Estado de 1976.

Decisiones Simbólicas y Estructurales

El posible desalojo de la Subsecretaría del predio de la ex ESMA sería un cambio simbólico importante. En diciembre de 2015, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró las oficinas de la Secretaría de Derechos Humanos en este lugar, un acto que denotaba el compromiso con el juicio de los responsables de violaciones a los derechos humanos.

Modificaciones en el Museo de la Memoria

Además del traslado de la Subsecretaría, el Gobierno está evaluando cambios en el Museo Sitio de Memoria ESMA, que se ubica en el antiguo casino de oficiales. Existen rumores sobre modificaciones en los guiones y materiales audiovisuales que se proyectan a los visitantes, aunque aún no se han oficializado.

Implicaciones para el Sistema Judicial

De forma paralela, la administración está impulsando la instalación de organismos de justicia dentro del predio, con autorización del juez Julián Ercolini, responsable de la megacausa ESMA. Se prevé que el archivo de la UFI-AMIA sea trasladado a un sector del complejo que albergaría también a otros organismos del Ministerio Público Fiscal.

Vigilancia y Evaluaciones de la Situación de Derechos Humanos

Ante estos cambios, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires ha resaltado el deterioro en varios sitios de memoria en la ciudad, incluido el predio de la ex ESMA, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El juez Ercolini ha solicitado información sobre la condición actual de este emblemático lugar.