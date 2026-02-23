Aviso: Posibles granizos y tormentas eléctricas en camino

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre condiciones climáticas severas que impactarán a la Ciudad de Buenos Aires y a 14 provincias del país, con la posibilidad de tormentas intensas y actividad eléctrica.

Este lunes, el SMN ha emitido alertas amarillas a nivel nacional, señalando que la Ciudad de Buenos Aires y varias provincias enfrentarán intensas tormentas. La advertencia incluye la expectativa de granizo y actividad eléctrica en diversas regiones.

Detalles del Aviso Meteorológico

El área se verá afectada por lluvias y tormentas de diversos niveles de intensidad, algunas de las cuales serán localmente severas. Se anticipa que las precipitaciones serán abundantes en cortos períodos, acompañadas de actividad eléctrica, granizo, y ráfagas de viento que alcanzarían hasta 70 km/h. Las lluvias podrían acumular entre 40 a 70 mm, con la posibilidad de superar este rango en algunos lugares.

Regiones Afectadas

La alerta se extiende no solo a la Ciudad de Buenos Aires, sino también al Área Metropolitana y a gran parte del norte y este de la provincia homónima. El aviso incluye el sur de Santa Fe, toda Entre Ríos, casi todo Corrientes, el sur de Misiones, la totalidad de Chaco y Formosa, y varias localidades en Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan. Además, se anticipan fuertes tormentas en el noreste de Santa Cruz.

Riesgos Asociados a la Alerta Amarilla

Un alerta amarilla indica que se espera la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden causar daños y afectar momentáneamente las actividades diarias.

Vientos Intensos en la Patagonia

La región patagónica también enfrentará condiciones severas, con fuertes vientos que afectarán principalmente al sur y este de Chubut, así como casi todo el territorio de Santa Cruz. Se esperan vientos del oeste que rotarán al sudoeste, con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Clima para el Resto de la Semana

Pese a las tormentas, la temperatura en Buenos Aires no experimentará un descenso significativo, con máximas esperadas de hasta 29 grados. Para el martes, se pronostica nuevamente lluvia por la tarde y la noche, con temperaturas entre 21 y 31 grados, mientras que el resto de la semana no se anticipan nuevas precipitaciones.

Condiciones para el Regreso a Clases

Los estudiantes que regresan a clases esta semana enfrentarán temperaturas agradables, aunque sin extremos significativos. Las proyecciones del SMN indican que el clima se mantendrá mayormente cálido.