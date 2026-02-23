Hombre apuñalado en pelea en Lanús: un policía entre los arrestados

Un trágico suceso sacudió la madrugada en Valentín Alsina, donde un hombre fue asesinado a puñaladas durante una violenta pelea en una estación de servicio, dejando a otros cuatro heridos, entre ellos un sargento de la policía.

Durante la madrugada de este lunes, un hombre de 38 años fue asesinado a puñaladas en una estación de servicio en Valentín Alsina, Lanús. La brutal contienda dejó además a cuatro personas heridas, incluyendo a un sargento de la Policía Bonaerense que ahora enfrenta serias acusaciones.

Detalles del ataque en la estación de servicio

El conflicto estalló en una estación de servicio ubicada en la intersección de Avenida Remedios de Escalada de San Martín y Teniente Coronel Jorge Obón. Fue la llamada al 911 la que llevó a las autoridades al lugar, donde aproximadamente cinco individuos estaban involucrados en una pelea desenfrenada utilizando cuchillos.

Los involucrados en el ataque

Entre los atrapados por la policía se encontraban Z.G.O. (26), quien estaba herido y agrediendo a otro involucrado, E.D. (30). Durante su arresto, Z.G.O. tenía un cuchillo en su poder y presentaba múltiples heridas de arma blanca. Otro de los implicados, Z.D.M. (28), también sufría lesiones graves en el cuello y el torso.

El papel del sargento de la Policía

En medio de la confusión, un sargento identificado como A.F. (30) fue hallado con una herida en el muslo derecho. Se encontraba de civil y su papel en el ataque es objeto de investigación por parte de las autoridades.

Consecuencias fatales

El desenlace fue trágico: J.F.S. (38) fue apuñalado en el cuello y falleció en la escena. La investigación continúa a cargo del fiscal Martín Rodríguez, quien busca esclarecer los detalles del ataque.

Acciones de las autoridades

Una vez que los sospechosos fueron llevados al Hospital Evita, las autoridades confiscaron un cuchillo, una motocicleta y un automóvil Chevrolet Ágile. E.D. fue acusado de homicidio, mientras que A.F., Z.G.O., y Z.D.M. están siendo procesados por tentativa de homicidio.

Medidas administrativas contra el sargento

El Ministerio de Seguridad provincial inició un sumario interno contra A.F. y dispuso su separacion temporal de la policía hasta que se lance una mayor aclaración sobre su implicación en el suceso.