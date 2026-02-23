El CEO de Goldman Sachs admite poseer Bitcoin: descubre su cantidad

En un giro inesperado, el CEO de Goldman Sachs ha admitido tener Bitcoin en su cartera personal, generando revuelo en el mundo financiero. El banco no solo ha diversificado su enfoque hacia las criptomonedas, sino que también ha acumulado una impresionante inversión de más de $2.360 millones en activos digitales.

David Solomon, CEO de Goldman Sachs, hizo una sorprendente revelación al confirmar que tiene Bitcoin entre sus activos personales. Durante su participación en el Foro de World Liberty Financial en Mar-a-Lago, Florida, compartió: «Tengo un poco de Bitcoin, muy poco».

Esta declaración desconcertó a muchos, ya que Solomon históricamente no ha mostrado un gran interés por las criptomonedas. Sin embargo, destacó que aún está dilucidando el comportamiento de Bitcoin y se siente más como un observador que como un promotor.

Un cambio de estrategia en Goldman Sachs

A pesar de sus reservas personales, la postura institucional de Goldman Sachs presenta un panorama diferente. Según informes presentados ante la SEC, el banco finalizó el cuarto trimestre de 2025 con aproximadamente $1.100 millones en ETF de Bitcoin al contado, gran parte a través de productos de BlackRock.

Combinados con participaciones en ETF de Ether, Solana y XRP, la inversión total en criptomonedas del banco asciende a **$2.360 millones**. Esta evolución refleja una transición significativa de una posición escéptica a una adopción activa, utilizando vehículos regulados en lugar de mantener tokens directamente.

Bitcoin enfrenta un período de volatilidad

Los comentarios de Solomon surgen en un momento de gran agitación para Bitcoin, que ha sufrido una corrección de casi el 50% desde su máximo histórico de $126.000 alcanzado en octubre de 2025. Este descenso se encuentra enmarcado en un clima de creciente aversión al riesgo entre los inversores, lo que añade una capa de complejidad al futuro de las criptomonedas.