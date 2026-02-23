El Gobierno se reúne con FATE y el sindicato para resolver el conflicto

El conflicto en la planta de FATE de San Fernando, que afecta a más de 900 trabajadores, sigue sin resolver. El gobierno nacional busca una solución mientras las tensiones entre la empresa y el sindicato aumentan.

El Gobierno de Argentina se encuentra en la búsqueda de una solución al paro que afecta a la planta de FATE tras el anuncio de su cierre, lo que ha dejado a más de 900 empleados en una situación de incertidumbre. A pesar de las confrontaciones verbales hacia el empresario Javier Madanes Quintanilla, el Ejecutivo promueve una reunión virtual para este lunes 23 de febrero entre la empresa y los representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

Intento de Resolución Virtual

En esta reunión, directivos de FATE y miembros del SUTNA intentarán negociar la reactivación de la planta, que permanece cerrada a pesar de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Capital Humano. Desde el gremio, se afirma que esta medida no se está cumpliendo.

Demandas y Resistencia

FATE, que es propiedad de la familia Madanes Quintanilla, exige que el sindicato desaloje las instalaciones para que la producción pueda reiniciarse. Por su parte, el SUTNA, liderado por Alejandro Crespo, argumenta que es necesario permanecer en la fábrica para proteger los puestos de trabajo.

Aun cuando la conciliación se ha dictado, FATE mantiene su intención de proceder con el cierre definitivo tras el cumplimiento de los plazos legales, aduciendo razones como la disminución del consumo y la creciente competencia de importaciones chinas.

Condiciones de Reapertura

Para reabrir la planta, la compañía condiciona su retorno a que el Gobierno de Javier Milei revierta la disminución de aranceles sobre las importaciones de neumáticos, los cuales actualmente se sitúan alrededor del 16%. Esta medida sería crucial para asegurar condiciones de competencia justas frente a los productos provenientes de China, que dominan actualmente el mercado.

Un Contexto Político Tenso

La situación se complica aún más debido a tensiones políticas, con la provincia de Buenos Aires dictando su propia conciliación obligatoria, buscando así intervenir en el conflicto. La decisión del gobierno pone de manifiesto la complejidad de la situación y sus repercusiones en el ámbito laboral y empresarial.

Desafíos para la Familia Madanes

Mientras tanto, la familia Madanes Quintanilla enfrenta problemas adicionales. El Ministerio de Economía ha decidido cerrar el examen antidumping sobre las importaciones de hojas de aluminio de origen chino, lo que impacta en Aluar, su otra empresa. Esta medida elimina un derecho del 28% que estuvo vigente desde 2020, afectando gravemente su competitividad en el mercado.

Respuestas Políticas y Sociales

Las declaraciones del presidente Javier Milei han añadido tensión al conflicto, en las que criticó duramente a la firma, acusándola de beneficiarse del proteccionismo. Además, apoyos de figuras como Pablo Moyano (Camioneros) resuenan en el sector, alertando sobre los peligros que traería la apertura indiscriminada de importaciones.