El Gobierno cierra detalles de la reforma laboral previo a su debate en Diputados

La reforma laboral sigue generando controversia, y el oficialismo ha decidido realizar cambios clave en el artículo que se refiere a las licencias médicas, buscando asegurar su aprobación en la próxima sesión del jueves.

Modificaciones necesarias tras la controversia

El oficialismo ha implementado ajustes a la normativa después de recibir críticas por el artículo que plantea una reducción de salarios durante las licencias por enfermedad o accidentes. Este cambio se produce tras un reconocimiento público de errores en la redacción original de la ley, que no diferenciaba adecuadamente entre tipos de enfermedades.

Reconocimiento de errores por parte de líderes políticos

Patricia Bullrich, líder del bloque libertario en el Senado, fue quien admitió la existencia de fallas en el texto. «Hemos cometido un error, lo reconozco», afirmó Bullrich, generando un espacio para la reflexión sobre la importancia de una legislación más clara y justa en temas sensibles como las licencias médicas.

Próximos pasos para la reforma laboral

Con estos cambios, el oficialismo espera facilitar una votación más consensuada en Diputados. La atención se centra en cómo estos ajustes afectarán la percepción pública y la postura de los opositores, a medida que la sociedad continúa observando de cerca el avance de la reforma laboral en el país.