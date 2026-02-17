Rita Lee, la Reina del Rock de Brasil, brilla en el Carnaval de Río

La segunda noche de desfiles de Carnaval en el Sambódromo de Río de Janeiro, celebrada el 16 de febrero, deslumbró con un emotivo homenaje a la icónica cantante brasileña Rita Lee.

La escuela de samba Mocidade Independente de Padre Miguel transformó el Sambódromo de Marquês de Sapucaí en un espectáculo vibrante, lleno de colores y una estética psicodélica que capturó la esencia de la artista.

Un Homenaje Inigualable

En una noche que prometía marcar la historia, grandes carrozas que rendían tributo al legado de Rita Lee desfilaban por la avenida, mientras bailarines y percusionistas ofrecían un espectáculo cautivador frente a un público eufórico.

La Fiesta Comienza

La velada se inició con un ambiente festivo, donde la energía de los asistentes se fusionó con las actuaciones vibrantes, creando una conexión única entre el arte y la música que Rita tan bien representó.