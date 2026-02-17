Tarifas por Hora de Empleadas Domésticas en Febrero 2026: Guía por Categoría

Los salarios de las trabajadoras domésticas en Argentina son un tema de suma importancia este 2026. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares ha establecido nuevos valores que afectan tanto a empleadores como a empleados en el sector.

En febrero de 2026, los salarios mínimos para trabajadoras domésticas permanecen conforme a lo dispuesto por la CNTCP, reflejando la estructura salarial vigente desde enero. Estas tarifas marcan la pauta en todo el país y son esenciales para las diferentes categorías y modalidades de trabajo en casas particulares.

Categorías y Tarifas del Personal Doméstico

Los salarios dependen de la categoría del trabajador y de si trabaja con o sin retiro. Las principales categorías son:

1. Supervisor/a

La tarifa por hora para supervisores que trabajan con retiro es de $3.895,56, mientras que, sin retiro, asciende a $4.254,05.

2. Tareas Específicas

Las trabajadoras en esta categoría cobran $3.696,15 con retiro y $4.039,45 sin retiro.

3. Caseros

Los caseros, que viven en el domicilio, reciben $3.494,25 por hora.

4. Asistencia y Cuidado de Personas

Por su trabajo con retiro, estos profesionales ganan $3.494,25, mientras que sin retiro el salario es de $3.894,43.

5. Tareas Generales

En esta categoría, el pago se establece en $3.250,13 con retiro y $3.494,25 sin retiro.

Salarios Mensuales por Categoría

Estas tarifas horarias se traducen en salarios mensuales para jornadas completas, que varían según el tipo de empleo:

1. Supervisor/a

Con retiro, el salario mensual alcanza los $485.961,09; sin retiro, $539.711,97.

2. Tareas Específicas

Su remuneración mensual con retiro es de $452.478,51, mientras que sin retiro llega a $502.101,03.

3. Caseros

Los caseros perciben $441.806,54 mensuales.

4. Asistencia y Cuidado de Personas

Con retiro, su salario mensual es de $441.806,54; sin retiro, $490.745,56.

5. Tareas Generales

Este grupo recibe $398.722,14 mensuales con retiro y $441.806,54 sin retiro.

Adicionales y Cálculo del Salario

Además del salario básico, las empleadas pueden acceder a adicionales por antigüedad (1% por cada año trabajado) y a adicionales por zona desfavorable (incremento del 30% en ciertas localidades).

Modalidades de Trabajo

Para quienes trabajan medio tiempo, el salario se ajusta a las horas cumplidas. Por ejemplo, cuatro horas diarias en tareas generales sin retiro resultan en $13.977 diarios.

Registro y Cumplimiento de Normativas

Los empleadores deben registrar correctamente a sus trabajadores y pagar horas extras según lo estipulado. El incumplimiento puede conllevar sanciones.

La formalización del vínculo laboral a través del registro en la seguridad social y el cumplimiento de aportes es esencial para garantizar los derechos de las trabajadoras. La CNTCP mantiene los valores salariales actualizados y está disponible para consultas a través de sindicatos del sector.