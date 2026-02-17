Caputo Defiende la Reducción de Cargas Patronales y Critica a Empresarios

La reforma laboral en Argentina promete transformar el panorama del empleo al reducir significativamente las contribuciones patronales. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, expresa su sorpresa ante la falta de reacción positiva en el sector empresarial.

El ministro de Economía, Luis Caputo, hizo un llamado directo al empresariado argentino al enfatizar la reducción de las contribuciones patronales en el marco de la reciente reforma laboral. Aunque esta medida representa una disminución del 85% en los costos de contratación para nuevos empleos, Caputo se mostró sorprendido por la escasa reacción de las cámaras empresariales, señalando que «ninguna cámara festeja». Este mensaje fue respaldado por el presidente Javier Milei en redes sociales.

Transformaciones Clave para Nuevos Empleos

De acuerdo con un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la implementación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) permitirá reducir las aportaciones del empleador por un nuevo trabajador del 27% actual al 15% durante cuatro años. Esto, en términos generales, impactará la suma de aportes y contribuciones, que pasará del 44% al 32% del salario bruto, representando una baja del 12% en el costo laboral formal.

Un Enfoque Comparativo: Argentina en el Escenario Internacional

El informe del IARAF también examina cómo se sitúa Argentina respecto a la presión tributaria sobre el empleo formal en los países de la OCDE. Actualmente, la carga laboral en Argentina es del 21,2%, ubicándose en el décimo lugar de 39 países analizados. Con la reforma, se prevé que esta carga baje al 20,6% para grandes empresas y al 19,7% para pequeñas y medianas empresas (pymes).

Reducción en la Cuña Fiscal: Un Alivio Esperado

La llamada «cuña fiscal», que mide el total de tributos laborales sobre el costo laboral promedio, es otro aspecto relevante del estudio. En este sentido, Argentina muestra actualmente una cuña fiscal del 34,6%. Con la implementación de la reforma, se espera una leve disminución al 34,1% para las grandes empresas y al 33,4% para las pymes.

Un Mensaje Político al Sector Empresarial

Más allá de los números, las declaraciones de Caputo resaltaron la falta de apoyo activo por parte de las cámaras empresariales a una medida fundamental para fomentar la creación de empleo. Al indicarle que «ninguna cámara festeja», el ministro espera un respaldo tangible del sector privado mientras el oficialismo busca la aprobación definitiva de la reforma en la Cámara de Diputados. Así, la disminución de las cargas patronales se erige como uno de los elementos principales para defender la reforma laboral, con el objetivo de estimular el empleo formal y mejorar la competitividad del mercado laboral argentino.