El oficialismo ajusta las licencias médicas en la reforma laboral para su voto este jueves en Diputados

El Gobierno Modifica la Controversial Reforma Laboral: Cambios Clave para la Aprobación

La administración nacional tomó la decisión de enmendar un artículo polémico de la reforma laboral, lo que podría allanar el camino para su plena aprobación. Este ajuste busca apaciguar el rechazo que generó entre ciertos bloques aliados y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

Luego de intensas negociaciones y críticas por el artículo de la reforma laboral que proponía recortes salariales durante licencias por enfermedad o accidente, el oficialismo ha decidido modificar el texto. La titular del bloque libertario del Senado, Patricia Bullrich, reconoció que «tuvimos un error porque la ley original no distingue entre enfermedades».

Reacciones y Críticas a la Reforma Original A medida que avanzaba el debate, la oposición se mostró reticente a la aprobación del proyecto tal como se presentó en el Senado. Desde el oficialismo, se sugirió que el artículo podría matizarse en la reglamentación, sin embargo, muchos en la oposición consideraron que esto era un «cheque en blanco» para el Gobierno, dado que ya había incumplido promesas anteriores. El rechazo fue tan fuerte que desde distintos bloques argumentaron que cualquier corrección en la reglamentación sería «puro cuento».

Acciones del Gobierno para Conseguir Apoyo Ante la necesidad de aliados, el oficialismo optó por presentar una nueva ley correctiva que se conciba como un único artículo. Bullrich, tras reunirse con el Presidente en la Quinta de Olivos, sugirió esta alternativa, que fue bien recibida.

Detallando los Cambios El Gobierno ha dado luz verde para modificar el artículo 44 de la reforma, que reemplaza el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este cambio estipula que si un trabajador no puede desempeñar su labor debido a un accidente o enfermedad no derivada del trabajo, recibirá el 50% de su salario. En caso de que el impedimento sea por una actividad no voluntaria y consciente que conlleve riesgo a la salud, el trabajador percibirá el 75% de su salario.

Convocatorias y Proyecciones Futuras Este ajuste generó un gran descontento en varios sectores, impulsando a la CGT a convocar a un paro general contra la gestión de Javier Milei el día en que se discuta la reforma en la Cámara de Diputados. Fuentes cercanas al bloque de La Libertad Avanza señalaron que esperaban llegar al plenario con un texto consensuado con los aliados. Las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda han sido convocadas para el miércoles a las 14 horas con la intención de obtener un dictamen que permita llevar el proyecto a la votación.

Escenarios de Votación Se ha confirmado que la sesión para la votación se llevará a cabo el jueves, y se estima que cuentan con más de 130 votos a favor. Sin embargo, cualquier cambio significará que el proyecto debe regresar al Senado, donde las comisiones de Trabajo y Presupuesto y Hacienda brindarán su dictamen el viernes. El oficialismo tiene la vista puesta en la posible sanción de la ley el 27 de febrero, buscando que el Presidente presente la norma en su discurso de apertura de sesiones del 1 de marzo.