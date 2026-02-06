El Gobierno cierra el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas

La reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas marca un nuevo rumbo en la atención médica para los uniformados. Con un déficit crítico, el Ejecutivo busca optimizar los servicios de salud mediante la creación de dos entidades independientes.

A través de un decreto publicado el último viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional anunció la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y la creación de dos nuevas obras sociales: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

Necesidad de Cambio: Un Talón de Aquiles Financiero

La decisión se enmarca en el Decreto 88/2026, un paso necesario para liquidar un organismo que, en los últimos años, ha enfrentado problemas estructurales y financieros significativos. Se estima que el IOSFA acumulaba un débito de 200.000 millones de pesos, lo que derivó en la necesidad de realizar una reestructuración.

La Nueva Estructura de Atención Médica

La OSFA se integrará bajo la administración del Ministerio de Defensa, brindando servicios de salud al personal militar activo, retirado y pensionado, así como a sus familias. Esta entidad tendrá como objetivo proporcionar prestaciones no inferiores al Programa Médico Obligatorio, con un directorio compuesto por representantes de cada fuerza armada.

En paralelo, la OSFFESEG estará bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional. Esta nueva entidad atenderá al personal de fuerzas federales como Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, y se prevé la posible inclusión de otras fuerzas en el futuro. Su directorio deberá contar con experiencia técnica en gestión pública.

Presupuesto y Recursos Destinados a la Salud

Ambas nuevas entidades deberán destinar al menos el 80 % de sus recursos a prestaciones de salud, limitando el 8 % a gastos administrativos y hasta un 12 % para otras prestaciones sociales, siempre y cuando se cumplan las obligaciones primarias.

Un Cambio Necesario ante la Crisis Operativa

La reestructuración se produce en un contexto crítico, donde afiliados a la IOSFA han denunciado la suspensión de prestaciones de salud mientras continuaban los descuentos en sus haberes. Esta situación ha obligado a muchos a financiar consultas y tratamientos fuera del sistema, generando un descontento generalizado entre los beneficiarios.