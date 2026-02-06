Gordon Ramsay lanza su ambicioso proyecto en Netflix

La estrella culinaria Gordon Ramsay regresa a la pantalla con un proyecto inédito que promete desvelar su vida personal y profesional. En "Soy Gordon Ramsay", exploraremos al hombre detrás del famoso chef.

Una Mirada Intensa a su Vida Diaria

Conocido por su estilo explosivo y su exigencia implacable, Gordon Ramsay nos llevará en un viaje más allá de los realities que lo catapultaron a la fama. Esta docuserie se enfocará en su rutina diaria, retratando el peso de liderar un imperio y los retos que enfrenta fuera de la cocina.

Estreno en Netflix: Todo Listo para el 18 de Febrero

«Soy Gordon Ramsay» debutará en el catálogo de Netflix el **miércoles 18 de febrero**. Esta producción se suma a la serie de estrenos esperados de la plataforma. Los episodios estarán disponibles a partir de las 5 AM (hora argentina), lo que permitirá a los seguidores disfrutarlo desde temprano.

Un Espacio para la Familia y la Cocina

La docuserie no solo seguirá la vida de Ramsay como chef, sino que también mostrará su lucha por equilibrar su vida familiar con su carrera. Con la participación de su esposa Tana y sus seis hijos -Megan, Holly, Jack, Matilda, Oscar y Jesse-, los espectadores obtendrán una perspectiva íntima poco común de su vida.

Un Nuevo Epicentro Culinario en Londres

Otro aspecto destacado en la serie será la apertura de su nuevo restaurante en el rascacielos 22 Bishopsgate, en el corazón de Londres. Este ambicioso proyecto representa una nueva etapa para Ramsay, quien siempre se imparte un alto grado de autoexigencia tanto a sí mismo como a su equipo.

Más Allá de las Estrellas Michelin

Con 17 estrellas Michelin en su haber, el chef se enfrenta ahora a un desafío diferente: abrir las puertas de su vida personal y mostrarnos al hombre detrás del personaje público. «Soy Gordon Ramsay» promete ser una experiencia enriquecedora tanto para los amantes de la gastronomía como para quienes desean conocer más sobre este ícono de la cocina.