Precios de la Nafta en CABA – 6 de febrero de 2026

Aumento en los Precios de Combustibles: Lo Que Debes Saber para Febrero de 2026

Desde el 1 de marzo de 2026, la Secretaría de Energía implementará un incremento significativo en los precios de los combustibles que ya ha sido postergado en varias ocasiones. Descubre cómo afectará esto a tu bolsillo.

El Gobierno nacional ha oficializado una nueva alza en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, lo que repercutirá directamente en el coste de la nafta y el gasoil a partir del 1 de febrero de 2026. Esta medida, enmarcada en el marco de una política fiscal destinada a promover el crecimiento económico, busca asegurar un sendero sostenible en la recaudación.

La resolución fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 74/2026, con la firma de Javier Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo. Para la nafta, se prevé un aumento de $16,773 por litro, sumado a un ajuste de $1,027 por litro correspondiente al impuesto sobre el dióxido de carbono.

Actualización del precio de la nafta en la Ciudad de Buenos Aires, 6 de febrero

¿Qué Precios Manejan las Principales Estaciones de Servicio en CABA?

Conoce los precios actuales de las naftas y el gasoil en las principales estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires este viernes 6 de febrero.

Precio de la Nafta en YPF

Nafta Súper: $1.597 por litro

Infinia (Premium): $1.820 por litro

GNC: $550 por metro cúbico

Infinia Diesel: $1.822 por litro

Diesel 500: $1.615 por litro

Precios de Shell en CABA

Nafta Súper: $1.683 por litro

V-Power Nafta: $1.970 por litro

GNC: $499,90 por metro cúbico

Evolux Diesel: $1.676 por litro

V-Power Diesel: $1.959 por litro

Actualización del precio de la nafta en CABA, 6 de febrero

Precios en Axion Energy

Axion Súper: $1.649 por litro

Quantium: $1.929 por litro

GNC: $590 por metro cúbico

Axion Diesel X10: $1.728 por litro

Quantium Diesel X10: $1.908 por litro

Precios en Puma

Nafta Súper: $1.589 por litro

Max Premium: $1.831 por litro

GNC: $497 por metro cúbico

Puma Diesel: $1.657 por litro

Ion Puma Diesel: $1.922 por litro