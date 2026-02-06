Marixa Balli: Revelan su pasado en La Salada como vendedora de ropa clandestina

La actriz y empresaria Marixa Balli ha encendido el debate mediático tras cuestionar al ministro de Economía, Luis Caputo, por sus declaraciones sobre el costo de la ropa en Argentina, que él considera excesivo. Balli, desde su experiencia en el sector, ha defendido a los trabajadores de la industria textil local.

Marixa Balli se encuentra en el ojo del huracán tras criticar públicamente al ministro de Economía, Luis Caputo, quien declaró que nunca compra ropa en Argentina por su alto precio. La empresaria, conocida por su trayectoria en el comercio textil, catalogó de “ofensiva” esta afirmación y defendió a sus colegas del sector.

Defensa de la Industria Nacional

Desde su rol como comerciante, Balli enfatizó la importancia de valorar el trabajo de quienes se dedican a la confección y venta de prendas en el país. Destacó que no todos pueden acceder a productos importados o viajar al extranjero para adquirir ropa más barata. Además, recordó su trayectoria en el barrio de Flores, donde operó sus negocios durante casi 20 años.

Críticas y Reacciones en Redes Sociales

En medio de esta polémica, Marixa también abordó las críticas que recibe constantemente en las redes sociales por su conexión con circuitos comerciales informales. “Siempre me atacan por haber estado en La Salada”, afirmó, defendiendo su historia personal y su labor como emprendedora.

Enfrentamiento con Esteban Mirol

Las declaraciones de Balli generaron una rápida respuesta del periodista Esteban Mirol, quien cuestionó la coherencia de sus palabras en defensa de la industria nacional. Mirol recordó que la actriz tuvo un pasado en La Salada, un centro de venta informal, sugiriendo que esto relativiza su actual discurso en favor del comercio formal.

El Comercio Informal y la Industria Textil Argenta

Este cruce de declaraciones ha reavivado el debate en torno al comercio informal, destacando la competencia desleal que enfrentan los productos nacionales a causa de la importación. Mientras Balli continúa defendiendo su experiencia y su derecho a opinar sobre la situación actual, sus opositores señalan su pasado comercial como una contradicción en su reclamo.