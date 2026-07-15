El Gobierno designa jueza a la esposa del magistrado del caso $Libra

Javier Milei Nombra a Ana María Juan como Jueza Federal en un Contexto Controversial

El reciente nombramiento de Ana María Juan como jueza federal ha desatado un intenso debate debido a su vínculo familiar con un magistrado involucrado en la causa que investiga al Presidente Javier Milei por la supuesta estafa con la criptomoneda $Libra.

El Poder Ejecutivo argentino formalizó este miércoles la designación de Ana María Juan, quien se convierte en jueza federal en Hurlingham. Este nombramiento llega tras la aprobación de su pliego por parte del Senado. Sin embargo, el juzgado aún no está habilitado para operar, lo que ha generado inquietudes sobre la legitimidad de su nombramiento.

Nombres en la Mesana Judicial: Implicaciones y Razones Detrás del Nombramiento

El nombramiento de Juan ha suscitado preguntas, especialmente porque se produce en un momento delicado para la justicia argentina. Su esposo, Marcelo Martínez De Giorgi, es el juez encargado de la causa $Libra, donde ha tomado decisiones polémicas, como apartar a las víctimas que actúan como querellantes. Esta situación ha llevado a la oposición a cuestionar la independencia del poder judicial bajo la administración de Milei.

La Justificación del Gobierno

Desde el entorno del Presidente Milei, se ha argumentado que la designación de Juan fue solicitada por la Cámara Federal de San Martín para que se ocupe de otros juzgados temporales en la jurisdicción hasta que el juzgado de Hurlingham esté operativo. Sin embargo, dicha justificación ha caído en desconfianza, sobre todo considerando que el gobierno ha postergado otros nombramientos por razones similares.

La Experiencia de Ana María Juan en la Justicia Federal

Ana María Juan cuenta con una notable trayectoria como funcionaria de la Cámara Federal de Comodoro Py, donde se desempeñó como secretaria de la Sala I. Su experiencia abarca también la implementación de un sistema judicial acusatorio, reconocida por su profesionalismo dentro del ámbito legal.

Un Proceso de Nombramiento Turbulento

La carrera de Juan ha estado marcada por un camino sinuoso. Aunque logró ser primera en el concurso para el juzgado de Hurlingham, su nombramiento ha sido objeto de idas y venidas políticas. Inicialmente postulada por el expresidente Mauricio Macri, su pliego fue retirado por Alberto Fernández y más tarde, por Milei. Finalmente, su nombre ha llegado nuevamente al Senado, donde fue aprobado.

Contexto Legal y Nuevas Vacantes en el Poder Judicial

La causa $Libra está agitada actualmente debido al retiro de las querellas por parte de Martínez De Giorgi, lo cual se ha apelado y espera revisión en la Cámara Federal. Además, el actual gobierno de Milei busca realizar una renovación en esa Cámara fundamental para las causas que involucran corrupción, planteando una profunda transformación en la justicia argentina.

Recientemente, se han propuesto dos nuevos nombres, Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, para llenar vacantes en la Cámara Federal, además de anticipar la salida del juez Martín Irurzun, quien alcanzará el límite de edad para el ejercicio de su cargo. La transición en el sistema judicial está generando un panorama incierto sobre las investigaciones en curso y la independencia del poder judicial en el país.