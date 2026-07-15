El recorrido de la jefa del FMI: Milei y Vaca Muerta en la agenda

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), llegará a Argentina en un momento crucial para las relaciones bilaterales entre el Gobierno de Javier Milei y el organismo. Su visita, programada para el lunes 27 de julio, incluye una agenda repleta de actividades oficiales.

Un Recorrido Estratégico

Durante su estadía, Georgieva se reunirá con el Presidente y ofrecerá una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía. Además, realizará una presentación en el Palacio Libertad y visitará Vaca Muerta, un punto clave en la producción de petróleo y gas no convencional de Argentina.